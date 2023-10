Vandalismus, přírodní živly i nehoda na parkovišti. Havarijní pojištění se vyplatí i starším autům

Majitelé aut starších pěti let váhají s uzavřením havarijního pojištění. Ukazují to data webu Srovnejto.cz, který vyhledává nejvýhodnější ceny a nabízí i uzavírání smluv různých pojistek. Havarijní pojištění kryje škody na vozidle v případě, že si je způsobí řidič sám. Peníze dostane, i pokud vozidlo ukradnou, často sem pak patří i poškození přírodními vlivy nebo vandaly. Praha 11:03 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cena pojištění se odvíjí převážně od hodnoty auta. Čím je totiž vozidlo starší, tím více klesá jeho cena. A vlastník vozu by měl sám vědět, o jak velkou částku by přišel v případě totální škody.

„Pro mě je havarijní pojištění poměrně finančně náročné. Došlo by tam k navýšení o zhruba deset tisíc ročně,“ vysvětluje své důvody, proč havarijní pojištění nemá, Pavla Mikulcová ze Středočeského kraje. Její auto je staré zhruba osm let.

Podle obchodního ředitele finanční skupiny Partners Jana Brejla ale mají řidiči v Česku smlouvy mnohdy nadhodnocené a platí zbytečně vyšší částky, než musí, radí proto jak ušetřit.

„Doporučujeme, aby si své smlouvy pravidelně revidovali. Ideálně každé dva roky. Pojišťovny současně v různých obdobích nabízejí slevové akce, a je tedy možné využít nižšího pojistného, než je na stávající smlouvě,“ poukazuje Brejla.

Brejl pak doporučuje havarijní pojištění majitelům vozidel, jejíchž hodnota je minimálně 100 tisíc korun.

„U starších vozidel samozřejmě majitelé zvažují, jestli se jim vůbec havarijní pojištění vyplatí. Na druhou stranu, pokud jste na vozidle závislí a nemáte například sto tisíc na okamžité zakoupení nového auta, tak určitě se i v těchto případech havarijní pojištění vyplatí,“ říká Milan Káňa ze společnosti Kooperativa.

U starších vozidel si pojistnou smlouvu dobře přečtěte, protože pojišťovna může do smlouvy zahrnout různé výjimky.

„To se nejčastěji sjednává bez havárie, a znamená to tedy, že je to pořád havarijní pojištění, ale už vám pojišťovna nezaplatí škodu, když někoho nabouráte, nedobrzdíte na parkovišti nebo si třeba potrháte bok o sousední vozidlo,“ upozorňuje Lucie Dosedělová ze serveru Srovnejto.cz

„Stále vám ale kryje škody vzniklé vandalismem, živly nebo třeba nenechavým zlodějem,“ doplňuje.

Možnost připojištění

Individuálně by řešili pojistku u starého auta třeba u pojišťovny Allianz. „Máme nastavenou obecnou hranici 20 let stáří vozidla pro přijetí do havarijního pojištění. U aut starších 20 let je nutné individuální posouzení. Havarijní pojištění může ztrácet význam tehdy, když se cena pojistného nebo případná spoluúčast výrazně přiblíží k aktuální hodnotě vozidla,“ vysvětluje její mluvčí Marie Petrová.

Podle Dosedělové také můžou majitelé nahradit havarijní pojištění tím, že si připojistí různé balíčky k povinnému ručení, které kryjí jen určitá rizika. „Například střet se zvěří, znovu vandalismus, živly, odcizení... Výhodou je, že pojišťovna nabízí právě limity na tato rizika zpravidla od 50 do 200 tisíc korun. Vy si to pak můžete poskládat tak, aby vám to korespondovalo přesně s cenou vozu,“ říká.

Třeba u 15 let staré Škody Octavia by podle ní stálo nejlevnější připojištění na vandalismus do hodnoty vozu 100 tisíc korun ročně zhruba 500 korun. Podobná cena by byla i u připojištění proti krádeži vozidla.