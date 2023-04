V Praze začala výluka tramvají mezi Modřany a Podolím. Opravy potrvají do poloviny května

Poprvé v pracovní den musí cestující v Praze počítat s velkou výlukou tramvají v Modřanech. Dopravní podnik od soboty v úseku mezi zastávkami Podolská vodárna a Sídliště Modřany modernizuje koleje. To umožní nejen bez problémů navázat vznikajícímu tramvajovému spojení do Libuše, ale také napojit trať na budovaný Dvorecký most v Podolí.

Praha 11:01 3. dubna 2023