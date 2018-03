Svatopluk Němeček

18. 8. 2015 |Anna Kottová, Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Zaměstnancům ve zdravotnictví by se příští rok mohly zvýšit mzdy o pět procent. Navrhuje to ministerstvo. Odbory s tím ale nesouhlasí a dál požadují 10procentní navýšení. Pro takový růst platů by muselo ministerstvo najít více než sedm miliard korun.