Nabídl se sám, nic jsem mu neplatil, říká ministr Vojtěch o spolupráci s obviněným podnikatelem

Nynější ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch ještě jako tajemník Babišova resortu financí spolupracoval s podnikatelem Tomášem Horáčkem, který je dnes obviněný v kauze zmanipulovaných zakázek nemocnic. Z e-mailové komunikace vyplývá, že Vojtěch Horáčka úkoloval, co mu má zjistit. „On se tehdy nabídl, že mi s tím pomůže," říká. Žádné peníze mu prý za to neplatil. Praha 12:29 24. června 2019

Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch (vlevo) a podnikatel Tomáš Horáček. | Foto: Michaela Danelová, Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Na co jste potřeboval informace podle 106 (žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.), které jste získával přes Tomáše Horáčka?

Pan Horáček se v té době prezentoval jako někdo, kdo působí v českém zdravotnictví a kdo chce pomoci, a ukazoval na nějaké nestandardní věci, z hlediska veřejných zakázek a podobně. Takových lidí bylo vícero. A on se nabídl, to se týkalo nějakých nákupů v rámci nemocnic, že ty nemocnice zkontaktuje a vlastně podle zákona 106 získá ty informace.

A co jste s těmi informaci pak dělal, k čemu vám sloužily?

Tak ohledně zmapování právě nějakých nákupů v nemocnicích, jestli nejsou předražené. On poukazoval na to, že některé nákupy mohou být předražené a ceny nadměrně vysoké. Já jsem tehdy samozřejmě nevěděl, co je pan Horáček zač. Prezentoval se jako někdo, kdo chce rozkrýt nekalosti v českém zdravotnictví. To, že to je naopak, jsem zjistil až v časovém odstupu, a pak jsem s ním komunikaci ukončil, ještě když jsem byl na ministerstvu financí.

Kdy ten váš kontakt skončil?

Přiznám se, že nevím přesně. Mohlo to být v roce 2016 a 2017.

K čemu jste potřeboval informaci, jaký plat má manželka tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka – lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš? Já jsem si vzala nějaké e-maily s sebou. Tady je například ten, kde spolu konzultujete, že chcete podat správní žalobu na ministerstvo zdravotnictví, které vám odmítlo dát informace o platu paní doktorky.

Je pravdou, že to je něco, na co pan Horáček upozorňoval, že tam jsou nějaké nestandardní věci, ale není to nic, co by bylo nekalé. On fungoval jako někdo, kdo poukazoval na nesprávnosti nebo protiprávní věci, které ve zdravotní jsou, a fungoval jako někdo, kdo je ochoten pomoci to rozkrýt. Tehdy jsem nevěděl přesně, co je za člověka, a neznal jsem ten detail. To bylo až později, když jsem zjistil, že se prezentuje jako někdo, kdo úplně není. Můj zájem byl pouze analyzovat věci, které mohou být problematické. To je všechno.

Když to tedy nebylo nekalé, proč jste si o ty informace nepožádal sám jako tajemník ministra financí?

Přesně si nepamatuji naši komunikaci. On se tehdy nabídl a já jsem asi tehdy jeho nabídku využil. Bylo to něco, na co mě upozornil, a říkal, že chce toto zjistit a já s ním tu komunikaci vedl. Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by bylo nějaké nezákonné. Teď samozřejmě zpětně to může vypadat, že jsem měl vědět, co je to za člověka, ale to nevěděl tehdy nikdo.

Obviněný lobbista Tomáš Horáček | Zdroj: Reprofoto ČT24

Už tehdy se ale o něm veřejně psalo, že je to velrybář ve službách ČSSD.

Já se přiznám, že jsem ho nelustroval. To jsem zjistil později. Možná to byla moje chyba. Ale on tehdy přišel. Takových lidí bylo vícero, kteří se pohybovali v českém zdravotnictví a nabízeli, že odkryjí věci, které se zdají být ve zdravotnictví špatně.

Používal jste nějaké z těch informací k zákulisnímu boji? Oba víme, že vztahy tehdejšího ministra financí, současného premiéra Andreje Babiše (ANO), s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) byly velmi napjaté.

K zákulisnímu boji? To bych neřekl. Spíše to bylo tak, že jsem prostě chtěl vědět více o tom, když mě někdo někde upozornil na nějaký problém nebo na neefektivní nebo nehospodárné vynakládání prostředků. A přišlo mi zcela legitimní, že jsem měl zájem zmapovat zdravotnické prostředí. A není to otázka zákulisního boje, ale je to spíše otázka snahy rozkrývat nekalosti, které se ve zdravotnictví mohou dít. Byla to jedna z mých rolí, proč jsem šel na ministerstvo, proč jsem se zajímal o to, jak je ve zdravotnictví hospodařeno.

Mně jde o to, že pan Němeček byl váš tehdejší koaliční partner, a to tedy spíše nasvědčuje tomu, že jde o shánění nějakých zákulisních informací.

To je něco, co by mělo být oficiální. Podle judikatury je právo získat informaci o platech veřejných činitelů, a v tomto směru i lékařů.

Proč jste si o ty informace tedy nepožádal sám?

To byla možná chyba, když mně to pan Horáček nabídl a já jsem toho využil. Ale není to nic protizákonného. Myslím si, že v době, když jsem to řešil, nebylo úplně v pořádku, že informace nebyla poskytnuta podle zákona 106.

ČT byla obezlička

Předával jste informace, které jste získal od pana Horáčka, někomu jinému, třeba tehdejšímu ministrovi financí Andreji Babišovi?

To si nepamatuju. Já jsem spíš získal určitý přehled o českém zdravotnictví, třeba o cenách jednotlivých přístrojů. Česká televize byla výjimka. Tehdy se k těm informacím nešlo dostat. Ministerstvo zdravotnictví nebylo vstřícné k nějaké spolupráci, nebylo otevřené ke komunikaci a tato věc byla obezličkou, kdy jsem takto mohl získat informace, abych mohl porovnávat nákupy v rámci nemocnic a identifikovat, kde může být problém. Pro moje analytické účely.

Takže jste pak informace předával dál současnému premiérovi Babišovi, nebo ne?

Tak možná, že nějaké obecné informace ano. Ale to si skutečně nepamatuju. Bylo to hlavně pro moje účely. Na základě toho jsme pak mohli řešit nějaké podněty v rámci kontrol. Protože ministerstvo financí provádělo určitě kontroly v nemocnicích, takže fakt to byly informace určené pro analytické účely. Česká televize byla výjimka, ale spíše to bylo o nemocnicích.

Vy jste říkal, že jste se zajímal o zdravotnictví, ale já tady mám i jiný e-mail, kde se zajímáte o hospodaření České televize. Cituji z vašeho e-mailu: „Mohl bych na Vás mít ještě jednu prosbu? Potřeboval bych poslat žádost podle zákona č. 106 na Českou televizi, kde jsou velké otázky, pokud jde o její hospodaření. Text žádosti zasílám v příloze, byl byste tak laskav a podal ji skrze paní doktorku?“ My máme potvrzené, že ČT taková 106 skutečně přišla. Z jakého důvodu jste chtěl po Tomášovi Horáčkovi, aby zjistil tyto informace?

Přiznám se, že už si nepamatuji, proč to bylo. Asi jsem taky dostal nějakou informaci, že něco není v pořádku. Ale především jsme řešili oblast zdravotnictví. Tohle byla nějaká výjimka, kdy jsem dostal nějaké informace, že může být problém s hospodařením České televize. Ale stále to bylo v rámci zákona 106 a tuto možnost jsme využili. Možná teď zpětně to může vypadat zvláště, ale tehdy mně to nepřišlo jako něco, co by bylo protiprávní nebo problematické. Já jsem měl na starosti vynakládání veřejných prostředků. Zejména tedy primárně ve zdravotnictví, kdy jsem získával nějaké informace, které jsem pak využil pro svoji práci.

Proto se tedy ptám, proč jste si to nepodával sám, ale prostřednictvím Tomáše Horáčka?

On se tehdy nabídl, že s tím pomůže. Možná to nebylo úplně nejšťastnější, ale on mi dal tehdy nabídku, a mně to nepřišlo a priori problematické, pokud on byl připraven žádosti podat a nabídl se, že je zpracuje a tak dále…

Kontakt na ředitele tiskárny

A vy jste si myslel, že to dělá zadarmo?

Tak já mu za to nic neplatil. To byla věc taková, že on se mnou byl v kontaktu, já mu žádné peníze nikdy nedal.

A kontakt jste mu dával? V těch e-mailech se píše, že mu dáváte kontakt na tehdejšího ředitele Státní tiskárny cenin pana Nováka, se kterým chtěl něco řešit.

Já nevím, možná mě požádal o nějaký kontakt. Ale zase říkám, to byli lidi, co mě žádali o různé kontakty. Ale na tom není nic špatného.

Nebylo to tedy protislužba za ty 106?

Ne, v žádném případě. Dát na někoho kontakt, to si myslím, že není nic špatného.

Myslím to tak, že za vás píše 106, a vy za to dáváte kontakty, třeba na ředitele Státní tiskárny cenin, kde potřeboval Tomáš Horáček něco řešit.

Ne, ne, ne, chtěl po mně kontakt, ale nebylo to nic konkrétního, co by potřeboval řešit. Takže já pro něj nic nedělal ani mu nic nedohazoval. Požádal mě o kontakt na člověka, co pak s tím kontaktem dělal, to nevím. Předával jsem kontakt, no. Ale nevěděl jsem, co chce řešit. Nebo jaký má problém.

Možná to byla přílišná otevřenost, že když mě někdo požádal, a to nejen pan Horáček, těch lidí bylo vícero, tak jsem kontakt dal, ale pak už jsem to neřešil. Možná jsem mu příliš důvěřoval, že jeho zájem je bohulibý a že je to whistleblower, který chce ukázat na nepravosti ve zdravotnictví. Až později jsem pochopil, že to je člověk, který si vymýšlí a neříká pravdu. Pak jsem tu komunikaci ukončil – ještě předtím, než jsem nastoupil na ministerstvo zdravotnictví, protože jsem pochopil, že má ten člověk jiný zájem.

Jaký zájem?

Pochopil jsem, že jeho cílem je starat se o svůj byznys, a nikoliv o blaho českého zdravotnictví.

V e-mailech s panem Horáčkem ale řešíte sponzoring hnutí ANO. Cituji z e-mailu z ledna 2015: „Mluvil jsem dnes s kolegou z ANO, kterému jsem dával ten materiál k Vašemu sponzorskému plnění, který jste mi předal. Bohužel ho nemůžeme najít, mohl byste mi ho prosím ještě zaslat elektronicky e-mailem. Včetně identifikačních údajů Vaší společnosti, resp. subjektu, se kterým by se smlouva měla uzavřít? Pokusím se to co nejvíce urychlit.“ Ten dar pro hnutí ANO, který jste nedávno vraceli, jste tedy za hnutí vyjednával vy?

Pan Horáček, pokud vím, tak se mně zmínil, že poskytuje sponzoring. Nebylo to ale nic, co jsem vyjednával já. To byla pouze věc, kterou řešil předtím, nějak to se mnou komunikoval a chtěl kontakty na někoho, kdo to měl na starosti. Nikdo ale tehdy nevěděl, kdo je pan Horáček, a až se ukázalo, co je to za člověka, tak peníze hnutí ANO vrátilo.

Berete to zpětně, že jste udělal chybu?

To bych neřekl. Já nedělal nic nezákonného, nic protiprávního. Neměl jsem žádné informace, že manipuluje zakázky, na to mě nikdo neupozornil a nikdo mi to neřekl. Je to velmi těžké hodnotit, co bylo před třemi lety. Ano, po bitvě je každý generál. Kdyby mě někdo varoval, tak bych to řešil jinak. Ale pan Horáček se zdál být whistleblower, který ukazuje na problémy. Možná jsem byl příliš důvěřivý.

I kdybyste informace nesháněl přes pana Horáčka, ale přes někoho jiného, tak když na tom podle vás není nice nekalého, tak jste si ty informace mohl sehnat sám na svoje jméno, a ne to posílat přes nějakou advokátku.

Tak možná tehdy všichni věděli, že se tou problematikou zabývám, moje jméno nebylo neznámé z hlediska těch kruhů ve zdravotnictví. Možná to bylo dáno tím, že mně by ty informace nedali. Protože věděli, kdo jsem. Na tu 106 se dá odpovědět různým způsobem. Povinný subjekt, který informace poskytuje, podle toho ty informace může upravit. To byl možná pravý důvod, kterého jsem se obával, že bych informace nezískal v té formě, co jsem potřeboval.

Pan Horáček se nabídl, že žádosti pošle on. To byl hlavní důvod. Ale obava byla, že člověk by nedostal v té formě, co by potřeboval. Teď se ta věc nějak hodnotí, ale kdybych tehdy věděl, co vím teď, tak by moje konání bylo jiné. Ale tehdy jsem si skutečně nebyl vědom, že bych dělal něco nekalého. Naopak můj zájem bylo rozkrývat hospodaření nemocnic a nakládaní s veřejnými prostředky, a on vypadal jako whistleblower, který chtěl pomoci.

Jak jste se seznámili?

On za mnou tehdy přišel, že se pohybuje ve zdravotnictví, a poukazoval na nějaké nestandardní věci. Já ho znal jako člověka, který se pohybuje v prostředí, které já jsem tak úplně neznal, byl jsem nově na ministerstvu a získával jsem informace od různých lidí. Pro mě to byla možnost, jak získat informace.

Takže on přišel za vámi?

Ano, myslím, že to bylo takto.