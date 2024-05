Rusko na přehlídce předvedlo moderní techniku, na frontě jim ale chybí, myslí si Petráš

Na moskevském Rudém náměstí proběhla vojenská přehlídka u příležitosti konce druhé světové války, na které ruská armáda ukázala nejmodernější techniku. „Zemi ale chybí ekonomický potenciál na její masovou výrobu,“ upozorňuje pro Radiožurnál plukovník Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Rozhovor Moskva 15:11 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenská přehlídka v Moskvě 2024 | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Můžete říci, jaké zbraně a technika byly letos k vidění na Rudém náměstí, a pochlubilo se Rusko nějakými moderními zbraněmi? Bylo naopak něco, co vám tam chybělo?

V první řadě je potřeba zmínit, že tato přehlídka byla daleko rozsáhlejší než ta, která byla v uplynulém roce a v roce, kdy Rusko zahájilo agresi na Ukrajině. Především byla rozsáhlejší, i co se týče počtu zúčastněných jednotek nebo jednotek, které pochodovaly na Rudém náměstí.

A samozřejmě i ta technika, kterou jsme mohli vidět, se rekrutovala především z toho modernějšího, co v současné době ruská armáda má, a to je především technika dělostřelecká, raketové komplety, mezikontinentální rakety a také samozřejmě letecká technika, která přelétávala nad defilujícím jednotkami.

Bylo tam tedy něco, co na přehlídkách běžně bývá a letos nebylo k vidění?

Obecně přehlídky, které se odehrávají v totalitních zemích s autokratickou vládou, mají spíše demonstrovat vojenskou sílu, vojenský potenciál, než jako je tomu u přehlídek, které organizují jiné země, například Francie 14. července k dobytí Bastily. Přehlídka, která má spíš jen tak nějak evokovat takovou historickou reminiscenci.

To, co jsme viděli v případě Rudého náměstí a v případě přehlídky ruské armády, bylo něco, co má být chloubou, výkladní skříní ruské armády, ale nedá se říci, že by to bylo přímo něco, co je možné v tuto chvíli vidět na ukrajinské frontě nebo s čím se ruská armáda přímo zapojuje do bojů.

Proč to tak podle vás je?

Je to z mnoha důvodů. Hlavní důvod je v tom, že Rusko má potenciál vyvíjet a vyrábět moderní zbraně, které jsou na výši a které mají nesporný operační a strategický potenciál. Ale řekl bych, že Rusku chybí ekonomický potenciál vyrábět v masovém měřítku tyto zbraně.

Takže to, co defiluje na Rudém náměstí v jednotlivých přehlídkách, ať už je to dnes, nebo to bylo v minulosti, můžeme považovat za řádově jednotky, které jsou k dispozici. Ale v masovém měřítku tak, jak by to ruská armáda potřebovala, aby dosáhla okamžitého operačního a strategického cíle kdekoliv – to znamená v současné době na Ukrajině – ten potenciál nemá.

A jaké zbraně tedy momentálně působí Ukrajincům největší ztráty? A byly k vidění právě na Rudém náměstí?

Netuším, jestli to, co vlastně v současné době dělá Ukrajincům problémy, defilovalo i na Rudém náměstí, ale v současné době je především vidět ta disproporce mezi tím, co má Ukrajina k dispozici z hlediska munice, z hlediska dělostřelecké munice, raket, a tím, čím může vlastně získávat operační nebo taktickou výhodu na bojišti.

Rusko se na druhé straně v současné době snaží opevnit a upevnit své postavení a svoje pozice. Takže to, co je na ukrajinské frontě a vytváří tu diferenci mezi tím, co Ukrajina chce a co může, a na straně druhé, co Rusko má k dispozici, nebylo to hlavní, co bychom mohli vidět při přehlídce na Rudém náměstí.



