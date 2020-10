V USA chtějí omezit monopolní sílu firem jako Amazon, Apple, Google a Facebook

Americké technologické firmy Amazon, Apple, Google a Facebook mají dominantní postavení na trhu, které je nutné zákonem omezit. Po více než ročním vyšetřování k tomuto závěru dospěl právní podvýbor americké Sněmovny reprezentantů. Navrhované změny by podle zveřejněné zprávy mohly vést až k rozdělení těchto čtyř velkých podniků. Hlavní slovo v tomto podvýboru mají členové opoziční Demokratické strany. Washington/New York 11:17 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké technologické firmy Amazon, Apple, Google a Facebook mají dominantní postavení na trhu, které je nutné zákonem omezit | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Zpráva podvýboru, který má na starosti také antimonopolní záležitosti, navrhuje změnit zákony tak, aby odpovídaly digitálnímu věku.

Republikáni prezidenta Donalda Trumpa mají k návrhům připomínky, zejména co se týče té části, která hovoří o rozdělení firem. Takový scénář totiž předpokládá, že by se například Google musel zbavit videokanálu YouTube a Facebook by musel totéž učinit s platformami Instagram a WhatsApp.

Ve zprávě, která má téměř 450 stran, opoziční demokraté uvádějí závěry svého zkoumání založené na rozhovorech a záznamech ve zhruba 1,3 milionu dokumentů, které při vyšetřování prošli.