‚Do týdne přinesou reálná čísla‘. Babiš se sešel s operátory, chce od nich informace o cenách dat

Mobilní operátoři mají do týdne dodat premiérovi Andreji Babišovi (ANO) reálné údaje o tom, za jaké ceny využívají Češi mobilní data. Babiš to uvedl po úterní schůzce s generálními řediteli T-Mobilu, O2, Vodafonu a Nordic Telecomu na twitteru. Operátoři mu podle ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda dodají údaje o vývoji reálných cen za posledních několik let.

