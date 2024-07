Až si zemědělci přestanou stěžovat, tak zamrzne peklo. Je to rizikové podnikání, konstatuje ekonom

Čeští zemědělci mají k dispozici kolem stovky dotačních titulů ze státních i evropských fondů. Přesto od některých zaznívá, že je to málo. „Evropská společná zemědělská politika má tu společnost v názvu, ale významně do ní promlouvají národní rozpočty. Poláci zemědělcům odpouštějí sociální pojištění. To jsou obrovské peníze a konkurenční výhoda,“ podotýká v diskuzi na Českém rozhlase Plus Tomáš Maier z Provozně ekonomické fakulty ČZU.

