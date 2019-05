Blíží se konec českého cukrovarnictví? Ceny klesají na předrevoluční hodnotu a sucho ničí úrodu

České cukrovary hlásí jednu z nejhorších sezón. Kvůli suchu byla minulá úroda cukrovky výrazně nižší než obvykle. Z výrobních linek následně sjelo kolem půl milionu tun cukru - meziročně zhruba o sto tisíc tun méně. Na jeho prodeji navíc cukrovarníci tratí, protože ceny cukru dál klesají. Jen za posledních pět let zlevnilo kilové balení v obchodech v průměru o desetikorunu na současných 13 korun i navzdory rostoucím nákladům na energie nebo mzdy. Praha 8:11 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba cukru v Česku sahá do 19. století, kdy bylo v zemi přes 200 cukrovarů. | Zdroj: pxhere.com | CC0 Creative Commons

Od loňského září se cukrovar v Českém Meziříčí téměř nezastavil. Ještě letos v lednu zpracovával poslední várku cukrové řepy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Zuzany Švejdové

„Řepa přichází suchá a bez nečistot, potom pokračuje přes prací linku a poté, co se vypere, tak vstupuje do továrny, kde je nakrájená na tzv. cukrovarnické řízky. No a pak je z ní vylouhována šťáva a vyroben cukr,“ popsal Radiožurnálu ředitel firmy Petr Karkoš.

Obvykle tu během jediného dne zpracují kolem sedmi tisíc tun cukrovky, jenže poslední sklizeň byla podle Karkoše podprůměrná. „Co se týče výnosu objemového v řepě, tak tam je propad o desítky procent, což je pro naše pěstitele - pro zemědělce - opravdu neštěstí. V celkovém množství toho cukru bude méně.“

Navíc je cukr výrazně levnější než dřív. Třeba kilo krystalu stojí v obchodech průměrně 13 korun. Naposledy tolik stálo na začátku devadesátých let. Jenže tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem tří a půl tisíc korun. Dnes je zhruba devítinásobná.

Cenovky zboží srazilo ukončení tzv. cukerných kvót, které do září 2017 regulovaly množství vyrobeného cukru v Evropské unii.

Svět se musí vypořádat s masivním nadbytkem cukru, spotřeba klesá a produkce se zvyšuje Číst článek

„Ty obavy se naplnily. V důsledku té přebytkové výroby cukru přesně po skončení kvót v roce 2017 došlo k obrovské nadvýrobě cukru, která samozřejmě měla efekt v Evropě tím, že se srazily ceny. Ty klesly o 40 % - to znamená na předrevoluční úroveň,“ říká předseda představenstva největšího cukrovaru v Česku - firmy Tereos TTD - Oldřích Reinbergr.

Regulace EU situaci komplikují

Na trhu teď vítězí podniky, které zboží nabídnou za nejnižší cenu. Jenže za současných podmínek nemůže české cukrovarnictví podle Reinbergra přežít. Podnikání navíc komplikují i zákazy ze strany Evropské unie na používání některých pesticidů k pěstování cukrové řepy.

„Zákazy přichází postupně na jednotlivé účinné látky, které jsou v pěstitelské technologii cukrovky nepostradatelné. Do budoucna se může stát, že nebudeme mít tu cukrovku ani čím ošetřovat,“ vysvětlil výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Jan Křováček.

Kostkový cukr slaví 175 let. Po slavném českém vynálezu touží i sběratelé Číst článek

To přiznává i samo ministerstvo zemědělství. Právě regulace a taky nízké výkupní ceny cukrovky i samotného cukru nutí farmáře zmenšovat plochy, na kterých plodinu pěstují, dodává Křováček.

„Pro letošní rok tu máme pokles o deset procent z 66 tisíc hektarů na 60 tisíc hektarů. Pěstitelé cukrovky určitě už na příští rok zvažují další pokles plochy rámcově o deset, patnáct procent.“

Tradice výroby cukru přitom v Česku sahá až do 19. století. Tehdy bylo v zemi přes dvě stě cukrovarů, dnes jich je sedm.