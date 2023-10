Nižší DPH bude platit od ledna na stavební práce i pohřby. Jestli se to ale promítne do cen, není jasné

Poslanci minulý týden schválili vládní plán úspor – takzvaný konsolidační balíček. Ten teď zamíří do Senátu. Zatímco některé změny zatíží rodinné rozpočty, u jiných položek se sazba DPH sníží. To platí třeba pro stavební práce, pohřebnictví nebo léky a tištěné noviny. Vůbec žádná daň z přidané hodnoty se nebude připočítávat u knih. Zda ale prodejci skutečně zlevní, jisté není. seriál konsolidační balíček Praha 17:00 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro stavební práce bude od ledna platit nižší DPH než doposud (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od ledna se mění sazby DPH. Místo tří budou jen dvě. K základní 21procentní přibude snížená sazba, která má nově být 12 procent. Dvě snížené, na které jsme teď zvyklí – 10procentní a 15procentní – zaniknou.

Od ledna nakoupíte potraviny levněji. Zvlášť, pokud nekupujete velké množství nápojů. Jaké další položky se přesunou do nižší sazby?

Zlevnit by od ledna mohly třeba stavební práce, které se ocitnou ve snížené sazbě 12 procent. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale nebude snížení cen ze strany firem rozhodně automatické. Záležet bude na každé jednotlivé společnosti.

„Je zde celá řada vlivů, které stavby prodraží. Cena materiálu, cena energií, které vstoupí do nákladů, takže já si osobně myslím, že žádný významný dopad na zlevnění by to mít nemělo,“ upozorňuje prezident svazu Jiří Nouza.

Pokud by ale firma snížení sazby do ceny promítla, zákazník by mohl ušetřit tisíce korun. Například podle propočtu společnosti Cyrrus z letošního května by na stavebních pracích za 100 tisíc korun ušetřil zhruba 2500 korun.

Pohřební služby

Také pohřební služby se přesouvají z 15procentní sazby do 12procentní sazby. Pohřeb s kremací, který je v Česku podle Asociace soukromých pohřebních služeb nejžádanější, vyjde teď průměrně na 30 až 35 tisíc korun. A to bez květinové výzdoby a pronájmu obřadního místa.

Jestli za pohřeb od příštího roku zaplatí zájemci díky snížení sazby míň, ale není vůbec jisté.

„My jsme dlouhodobě podfinancováni. Největší náklady jsou na personál. Energie je dneska čtyřikrát dražší, než byla. Chlaďáky běží pořád, i když je tam jeden nebožtík,“ vysvětluje předseda asociace Jaroslav Mangl.

Léky, noviny, knihy

Do nižší sazby DPH se mají od ledna přesunout také například léky nebo tištěné noviny. Vůbec žádná daň z přidané hodnoty se nebude připočítávat u knih. Ani tam ale zdaleka není jisté, že jejich ceny klesnou.

Levnější potraviny

Položek, které od ledna zlevní, je několik. Jednou z nich jsou potraviny. Ty teď spadají do 15procentní sazby, od ledna by ale měly přejít právě do té snížené, 12procentní. To by mělo zlevnit zboží na pultech obchodů. Výjimkou jsou nápoje, ty budou spadat do nejvyšší sazby 21 procent.

„Snížení sazby DPH na potraviny znamená, že všichni obchodníci nižší DPH plně promítnou do cen. Proti tomu bude působit vyšší DPH na nápoje, takže bude záležet, kdo má jak poskládaný svůj vlastní nákupní košík. Pokud ale nekupuje velký objem nápojů, tak tu změnu ceny bezpochyby uvidí,“ říká prezident Asociace obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.