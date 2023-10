Dopady konsolidačního balíčku pocítí nejvíce lidé se středními a nižšími příjmy, míní analytička

Nově prosazený vládní konsolidační balíček mění šest desítek zákonů. V příštích dvou letech má podle koalice zlepšit stav státního rozpočtu. Koaliční i opoziční poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, prošlo jen naprosté minimum z nich. „Výjimkou je opoziční návrh, který vláda odsouhlasila až nyní. Úřady budou moci vypisovat pokuty digitálně,“ vysvětluje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Rozhovor Praha 20:40 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidem se ruší sleva na manžela či manželku a ponechává si jen v případě, že pečují o dítě do tří let,“ vysvětluje analytička (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Vláda už dopředu avizovala, že k významným změnám v balíčku v průběhu projednávání ve Sněmovně nedojde. Jaké pozměňovací návrhy nakonec prošly?

Fakticky opravdu prošlo jenom to, co si během léta a září vládní koalice dohodla. Výjimkou je snad jenom jeden opoziční návrh, který se odsouhlasil až nyní.

Je to ale jenom technikálie, která znamená, že nejen policie a celníci, ale i ostatní úřady budou moci vypisovat pokuty digitálně, nejenom dávat papírové bločky.

Pokud jde o vládní úpravy balíčku, tak sama koalice si některé původní věci upravila. Týkají se třeba zmírnění původního úplného zrušení daňových úlev pro zaměstnanecké benefity. Místo toho se jen stanovuje strop ve výši 20 000 korun za rok na zaměstnance.

Výraznou úpravou balíčku také je, že základní sazba daně z nemovitostí se sice zvýší o 1,8násobek, ale nepůjde to nově do státní pokladny, jak to původně chtěla vláda, ale zůstane to obcím. Ty ale za to dostanou méně příjmů z jiných daní.

Nově se pak upravovalo rozdělení daní z hazardu, ponechala se daňová výhoda malým včelařům, zrychlil se nárůst spotřební daně z lihu a noviny se daly do nové snížené 12 procentní sazby DPH.

Neprošel ale návrh, že by se do nižší sazby DPH daly také balené neslazené vody nebo třeba hygienické potřeby. V obou případech i při konečném hlasování chtěla tuto změnu nejen opozice, ale podpořili ji i dva koaliční poslanci. Bylo to ale stejně málo, takže to neprošlo.

Opozice balíček kritizuje a nevylučuje, že ho napadne u Ústavního soudu, upozorňuje také na podstatné zvýšení daní. Jaké daně se zvyšují? Kdo to pocítí nejvíc? A jaké daně se naopak snižují?

Daňových úprav je opravdu hodně. Mění se DPH, kdy ze tří sazeb budou jen dvě, což znamená 12 a 21 procent. Právě třeba potraviny by měly zlevnit o asi tři procentní body a naopak točené pivo by mělo zdražit o 11 procentních bodů, protože to bylo doposud v nejnižší desetiprocentní sazbě. Teď bude v té nejvyšší. Spotřební daně se potom zvedají u lihu a nikotinu.

Nově přibude zaměstnancům nová daň, protože budou platit nemocenské pojistné ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy.

Také lidé, kteří mají měsíční plat vyšší než trojnásobek průměrné mzdy, tak budou mít vyšší sazbu daně z příjmů místo 15 procent 23. Daň z příjmů vzroste také podnikům z 19 procent na 21.

Nové povinnosti budou mít lidé pracující na dohodu. Těm se podmínky zpřísní. Když překročí určitou částku příjmů z výplaty, tak budou muset platit i pojistné. Podmínky se zpřísní i právě u pojistného pro OSVČ.

Dopadne napříč na celou společnost, ale pocítí to nejvíc lidé se středním nebo nižším příjmem.

Balíček ruší 22 daňových výjimek i úlev. Které konkrétně?

Firmy si například nebudou moci odepsat z daní auto dražší než za dva miliony korun. To chtěli Piráti, aby si podnikatelé nemohli levně kupovat Ferrari. Omezují se daňové výhody u benefitů pro zaměstnance, které už jsem zmiňovala.

Lidem se také ruší třeba sleva na manžela či manželku a ponechává se jen v případě, že pečují o dítě do tří let. Přijdou také třeba o školkovné nebo slevu na dani na studenta.

Jak to bude do budoucna se stavebním spořením? Vláda chtěla původně státní podporu škrtnout, opozice ji naopak chtěla ještě zvýšit.

Ano, ale to neprošlo. Vláda nakonec i přes odpor opozice, bank i stavebních spořitelen prosadila, že maximální výši státní podpory stavebního spoření sníží z nynějších 2000 na 1000 korun za rok.

Kabinet se ale dohodl s bankami, že budou moci nově distribuovat státní dotace týkající se bydlení a energií, například třeba Novou zelenou úsporám. Tím se má předejít tomu, že by lidé přestali spořit a ten systém zvýhodněných půjček na bydlení se spořitelnám zhroutil.

Jana Klímová | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas