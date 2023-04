Drůbežárny hlásí problémy. Zdražily energie, krmení i pohonné hmoty a produkce kuřat se přestává vyplácet

Produkce drůbeže se v Česku přestává vyplácet. Pociťují to také jihočeští zemědělci. Někteří dokonce na čas přerušili výrobu, tímto krokem ale jen zmírnili svoji ztrátu. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha upozorňuje, že letos by se české zemědělství mohlo poprvé od vstupu do Evropské unie dostat do ztráty. České Budějovice 19:36 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drůbežárnám se chov přestává vyplácet (illustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Poslední kuřata jsme v loňském roce vyskladňovali v prosinci, kvůli vysokým nákladům na energie jsme produkci omezili a začali jsme za dva a půl měsíce v půli března. Kdybychom je vykrmovali přes zimu, odhaduji, že bychom prodělávali asi půl milionu korun,“ popisuje letošní úsporná opatření Zemědělského obchodního družstva Borovany na Českobudějovicku jeho místopředseda Jindřich Kořínek.

Výrobní náklady se zvedly i kvůli vyšším cenám pohonných hmot a krmiv. „Ceny směsí stouply odhadem o padesát procent. Znamená to, že máme výrobu s malým ziskem, nebo bez zisku. Prodělek může být milion až dva miliony během roku, u drůbeže jsme s tímto nikdy nepočítali,“ dodává Jindřich Kořínek.

Konkurenceschopnost českých zemědělců ovlivňuje také dotační politika v rámci Evropské unie, tvrdí předseda Zemědělského svazu Pýcha.

„V porovnání s polskými zemědělci máme mnohem nižší národní dotace. Polští zemědělci dostávají podporu třeba na nákup hnojiv, u nás nic takového neexistuje. Stát jim podporuje, ať už snížením DPH, nebo dotacemi nákup energií a pohonných hmot. My máme ceny mnohem vyšší. Zcela logicky jsme už od začátku v mnohem složitější a těžší pozici v konkurenčním prostředí,“ vysvětluje.

Pokud se situace nezlepší, budou podle něj nejenom chovatelé drůbeže, ale celkově české zemědělství poprvé od vstupu do Evropské unie ve ztrátě.

Pro družstvo Borovany to může v budoucnu znamenat zrušení chovu drůbeže. A to i přesto, že do modernizace hal loni investovalo nemalé finanční prostředky.