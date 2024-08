Pro bohatší by byl Trump lepší. Harrisovou bude preferovat střední třída, hodnotí ekonom Švejnar

Donald Trump varoval před propadem americké ekonomiky, pokud bude zvolena jeho soupeřka Kamala Harrisová. „Klíčové bude, jestli voliči uvidí vysoké ceny jako už stabilní inflaci – tedy že se dále nezvyšují, nebo ne moc. Anebo jestli stále budou vysoké ceny vnímány jako měřítko inflace,“ říká Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě a institutu IDEA při think-tanku CERGE-EI. Praha 17:34 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jestliže bude americká centrální banka snižovat úrokové sazby, může motivovat ČNB, říká Švejnar | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Může z vašeho pohledu nadcházející volby amerického prezidenta rozhodnout vývoj tamní ekonomiky? A co třeba dostupnost hypoték?

Je to tak. A poslední zprávy opravdu nebyly zrovna pozitivní. Ačkoliv vývoj zaměstnanosti byl pozitivní. Vznikla nová místa – akorát jich nebylo tolik, kolik se očekávalo.

Příští tři měsíce budou důležité v tom smyslu, jestli při inflaci, která už se víceméně ustálila, si lidé uvědomí, že ceny jsou vysoké kvůli tomu, že inflace v minulosti způsobila současné vysoké ceny. Ale že teď už dál ceny nerostou. A jestli budou lidé vnímat, že co se týče zaměstnanosti a růstu, je americká ekonomika dostatečná.

To budou velmi důležitá témata příštích tří měsíců.

Jak si vysvětlujete, že americké akciové trhy očekávají spíš vítězství Donalda Trumpa?

Akciové trhy se mohou mýlit. Ale očekávají to, protože Trump měl velký náskok. Jenže ten už se nejeví tak velký, jaký byl.

Takže akciové trhy samy se můžou též změnit. Může to být nejenom korekce, co se týče trhů jako takových, cen akcií, ale může to vycházet i z toho, že se to může změnit a akcie mohou znovu růst.

Kamala Harrisová by více zdaňovala bohaté, chce prosazovat zelenou politiku. Donald Trump by podle ekonomů mohl snižovat korporátní daně. Republikáni také podporují silnější odvody nebo rozdělení velkých technologických firem. Z vašeho pohledu, která dvojice uchazečů o Bílý dům by byla lepší volbou pro americkou prosperitu?

Záleží, jak se na to podíváte. Samozřejmě pro bohatší vrstvy Ameriky by byli Trump a J. D. Vance lepší, protože Trump už jednou snížil daně pro bohatší lidi a udělal by to znovu.

Co se týče široké střední třídy, ta by mohla preferovat Harrisovou a s ní i jejího kandidáta na viceprezidenta Tima Walze.

Ekonomika si stále vede dobře

Nezaměstnanost je ve Spojených státech nejvyšší za poslední čtyři roky. A to podporuje očekávání, že centrální banka neboli FED začne snižovat úrokové sazby. Jak by se toto mohlo odrazit v soupeření o prezidentský post?

Jestliže se sníží úrokové sazby, což se nyní očekává, že se stane v září, tak to samozřejmě bude mít stimulující efekt na ekonomiku. To pomůže Harrisové a Walzovi.

V tom smyslu by FED pomohl demokratům, i když by to bylo nezávislé rozhodnutí, které pramení z toho, že ekonomika zpomalila oproti tomu, jak se jevila, řekněme, před měsícem, před dvěma měsíci.

Většina Američanů v průzkumech opakuje, že Spojené státy jsou v recesi, i když to neladí s daty. Kdy by mohly nastat potíže americké ekonomiky? A pokud by k recesi došlo, bylo by oprávněné to spojovat s kroky vlády Joea Bidena? Nebo s opatrností centrální banky, která dosud sazby nesnižovala?

Samozřejmě by bylo možné obojí.

Voliči nechápou úplně dobře efekty centrální banky. Bohužel by to z pohledu Harrisové a Walze mělo negativní efekt, co se týče voličských preferencí k nim. Ale zatím si ekonomika stále vede dobře. Vidíme zpomalení růstu, nezaměstnanost roste, ale stále ještě je poměrně nízká v historickém kontextu. Je otázka, jak to voliči uvidí.

Klíčové bude, jestli uvidí vysoké ceny jako už stabilní inflaci ve smyslu, že se dále nezvyšují, nebo ne moc. Nebo jestli stále budou vysoké ceny vnímány jako měřítko inflace.

Jestli dobře rozumím vašemu výkladu, nesdílíte pohled třeba analytiků Goldman Sachs, že roste riziko recese? Analytici zvýšili pravděpodobnost recese na 25 procent.

Ano, to riziko roste. Jeden ukazatel, tedy zvyšující se míra nezaměstnanosti, je často spojován s tím, že později jde ekonomika do recese.

Zatím to ještě není ukazatel, který se zvýšil tak podstatně, že by to opravdu mohlo vést k recesi. Ale ta nejistota se zvětšila, to je pravda.

Také u nás v Česku se řeší nastavení měnové politiky. Není americký postup signálem pro Českou národní banku?

Centrální banka v Česku sleduje, co se děje jinde ve světě. Jestliže americká centrální banka bude snižovat úrokové sazby, a tím pomáhat americkým podnikům, tak je to něco, co může motivovat ČNB, aby dále snižovala sazby. To je něco, co už začala dělat, a bylo by to pokračování jejího kurzu.