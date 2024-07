Proč EU zaostává? ‚Málo se spoléhá na trh,‘ soudí ekonom. ‚Sociální stát je hodnota,‘ namítá expert

USA ekonomicky předhánějí EU. Podle Miroslava Singera, hlavního ekonoma Generali CEE Holding a exguvernéra České národní banky, se Americe hospodářsky daří líp díky tomu, že se víc spoléhá na trh. „Spojené státy inovují, Evropa reguluje,“ říká. Ředitel think-tanku Masarykova demokratické akademie Patrik Eichler vidí důvod jinde. „Spojené státy mají výrazně silnější federální úroveň než Evropská unie,“ oponuje v pořadu Pro a proti. Pro a proti Brusel/Washington 23:30 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proč EU zaostává za USA? (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nebyla by Evropská unie podstatně silnější, kdyby byla federalizovaná a měla silnější centrum?

Miroslav Singer: Jestli nám měla Evropa přinést federaci, tak ji mělo přinést euro. Euro je tu 20 let a ve federalizaci se Evropa neposunuje. Uplynulé volby jsou ilustrací, že ani hlavní hybatelé federalizace, jako je třeba Francie, o něco takového evidentně nemají zájem.

Ale mnohem zásadnější je, že v přímém přenosu sledujeme velmi zblízka fakt, že Spojeným státům na úrovni federace vládla osoba, jejíž schopnost vykonávat úřad prezidenta je mnohými zpochybňována. Evropa má kompetentnější politické představitele.

Patrik Eichler: Vtip o kvalitě kandidátů na amerického prezidenta se vůbec netýká podstaty argumentace. Podstata je v tom, že je tam federální složka. Není to otázka jednoho prezidenta. Je tam patro ústředních orgánů, ministerstev, státních agentur a tak dále, které politiku vytvářejí.

Pokud se Evropa chce bavit o strategické autonomii, tak to znamená, že potřebuje centrální orgány, které ji budou podporovat. Federální evropská úroveň momentálně neexistuje.

Může být v zemích Unie, tedy i v Česku, problém to, jak velký podíl na ekonomice má stát? Nebrzdí toto ekonomický růst?

Eichler: Ve skutečnosti vidíme, že třeba i Česká republika v celé řadě ohledů nedostačuje z hlediska služeb, které doručuje občanům. Vidíme problémy ve zdravotní péči, nedostatek míst ve školách, vidíme problémy při náboru do bezpečnostních složek a podobně. Máme velmi slabou politiku jako rozhodovací patro společenského života.

Singer: Česko má stejně jako Evropa problém v tom, že nadbytečný stát vytváří z podstaty svého fungování naprosto absurdní rozhodnutí. Nedostatek míst ve školách není žádný nepředvídatelný jev. To, že náš stát fatálně selhává, je jenom ukázka, jak špatně funguje.

Nebudeme v nadcházejících letech potřebovat stát ještě víc než dnes?

Singer: Chceme, aby někdo něco zařídil. Jsme navyklí chtít. Jsme zaseklí, že o vzdělávání se musí postarat stát, že vzdělávání je jeho úkolem, pro který nemusíme nic dělat. Ale vzdělávání je principiálně zájmem jednotlivce.

V Asii, která roste, se o to starají rodiče. Není to o tom, že tam je jenom síť státních škol, je kolem toho celá ekonomika soukromých agentur. A ti lidé jsou zvyklí se o sebe starat.

Eichler: Hodnotou evropských států je sociální stát. Ve chvíli, kdy občan něco potřebuje, stát mu pomůže se zajištěním. Ať jsou to zdravotní péče, vzdělávání nebo další věci. A není to tak, že je to nárok, který je nepřijatelný.

Jsme státy, ve kterých když budete potřebovat bypass, tak ho dostanete, protože na to se platí zdravotní pojištění. Kdybyste to chtěli zaplatit, tak to stojí čtvrt milionu. A kdo má čtvrt milionu v kapse na bypass? Spojené státy jsou typický příklad země, kde fungující zdravotnictví nenajdeme.

Více podrobností si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse výše.