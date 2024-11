Firmy, které musely kvůli nedávným povodním přerušit práci, mohou začít žádat o příspěvky od státu na mzdy. Úřad práce jim z programu Povodeň 2024 nahradí polovinu vyplacených částek zaměstnancům či dohodářům za dobu, kdy nemohli kvůli záplavám pracovat. Na pracovníka bude možné získat včetně odvodů až 18 400 korun měsíčně. Na tiskové konferenci to v pondělí oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 11:33 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy postižené povodní mohou nově žádat o příspěvky na mzdy pro zaměstnance i dohodáře (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda program na podporu zaplavených podniků se mzdovými příspěvky schválila začátkem října. Počítá s výdaji kolem miliardy korun.

Zaplavené firmy, které musely přerušit práci, mají podle zákoníku práce platit zaměstnancům nejméně 60 procent jejich průměrného výdělku.

Pokud nemohou lidé pracovat kvůli výpadku energií, surovin či jiných dodávek, činí částka aspoň 80 procent mzdy. Zaměstnavatelé mohou získat od úřadu práce příspěvky na náhrady zaměstnancům či dohodářům za dobu od začátku povodně 13. září do konce října. Podpora má směřovat do firem, jejichž sídlo či provozovna je v zasažené oblasti.

Týká se to celé republiky kromě Prahy a tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Středočeského. Úřad žadatelům poskytne polovinu vyplacených náhrad včetně odvodů, nejvýš ale do 18 400 korun na pracovníka.