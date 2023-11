Inflace v říjnu zrychlila na 8,5 procenta. Výpočet ale výrazně ovlivnily statistické faktory

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 8,5 procenta ze zářijových 6,9 procenta. Stalo se tak po předchozích osmi měsících snižování tempa inflace. Údaj za říjen je ale ovlivněný tím, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Aktualizováno Praha 9:52 10. 11. 2023 (Aktualizováno: 10:18 10. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inflace v říjnu kvůli statistickým faktorům zrychlila na 8,5 procenta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bez tohoto vlivu by meziroční inflace letos v říjnu byla pod šesti procenty, oznámil v pátek Český statistický úřad. V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly o 0,1 procenta.

„Říjnové zrychlení meziročního růstu cen na 8,5 procenta bylo způsobeno především loňským promítnutím úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu.

Nezaměstnanost v Česku v říjnu ještě klesla a je nejnižší v Unii. Ubylo ale volných míst Číst článek

Ceny zboží v říjnu stouply oproti loňsku o 10,1 procenta. U služeb zaznamenali statistici nárůst o 6,1 procenta.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v říjnu největší vliv ceny bydlení. Nájemné v bytech zdražilo o téměř osm procent, vodné o 16,3 procenta a stočné o více než čtvrtinu.

Ceny elektřiny statisticky zrychlily meziroční růst na téměř 150 procent, v čemž se ale projevil právě loni započítaný úsporný tarif. Bez tohoto vlivu by cena proudu letos v říjnu byla meziročně vyšší o necelých 25 procent, uvádějí statistici.

Druhé v pořadí vlivu byly ceny potravin a nealkoholických nápojů, které podle statistiků stouply o 3,7 procenta. Chleba meziročně zdražil o zhruba pět procent a zelenina o 12,4 procenta, přičemž ceny brambor meziročně stouply skoro o polovinu ve srovnání s loňským říjnem. Zlevnila ale vejce, a to o 6,2 procenta, či cukr, jehož cena meziročně klesla o více než desetinu.

Český průmysl prochází recesí. ‚Všude se lépe daří ekonomikám orientovaným na služby,‘ říká expert Číst článek

V oddíle rekreace a kultura byly v říjnu vyšší ceny dovolených s komplexními službami, a to o 11,6 procenta. Ceny stravovacích služeb meziročně stouply o téměř devět procent a ceny ubytování o 12,2 procenta.

K meziročnímu snížení cenové hladiny v říjnu přispělo zlevňování v oddíle doprava. Ceny automobilů klesly o 4,3 procenta a ceny pohonných hmot a olejů o 7,3 procenta.

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,1 procenta. Ceny zboží úhrnem zůstaly na zářijové úrovni, služby zdražily o 0,2 procenta.