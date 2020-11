Ekonom Hampl: Schillerovou čísla nezajímají, nemá hmatatelnou představu o makroekonomickém vývoji

Podle Národní rozpočtové rady jsou daňové změny schválené poslanci největším zásahem do státních příjmů v historii Česka a výpadek odhaduje na 130 miliard korun. „Jak říkal Oliver Cromwell: Když zasedá sněmovna, nikdo si není jistý majetkem ani životem. To se potvrdilo a nikdo si není jistý ani stabilitou veřejných rozpočtů,“ řekl v Interview Plus bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Interview Plus Praha 18:15 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hampl varuje před důsledky rozpočtové neodpovědnosti, které se podle něj projeví až s odstupem | Foto: Tomáš Krist / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Rok 2020 se tak dost možná zapíše do historie jako rok, kdy Česko přestalo být rozpočtově obezřetnou zemí.

Stále je ale podle Hampla možné, že hospodaření dopadne lépe, než se teď čeká, protože rozpočet je „namalován, ne vypočítán“.

„Ještě než tohle začalo, kritizoval jsem ministryni financí, že nemá hmatatelnou představu o tom, jaký bude makroekonomický vývoj na příští rok. Scénáře, data, podklady, čísla ji v zásadě nezajímají a ona to ještě bohorovně přiznává. Snad to ještě považuje za něco pozitivního,“ podivuje se Hampl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Ministerstvo financí v obtížných časech, kdy je loď na rozbouřeném moři, neudělalo nic jiného, než že vypnulo kompas,“ dodává.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už avizovala, že požádá Senát, aby z daňového balíčku vypustil zvýšení slevy na poplatníka. Schválení návrhu na zvýšení slevy na poplatníka zároveň se snížením daně z příjmu, které prosazovalo vládní hnutí ANO, považuje za chybu.

„Připadá mi, že nemáme nic jako rozpočet na příští rok. A ještě to zatěžujete dodatečnou nejistotou v podobě výpadku příjmů a neděláte nic s výdaji, tak to je celé špatně,“ zdůrazňuje ekonom s tím, že rozpočet je nutné vnímat jako celek.

Zároveň varuje před důsledky rozpočtové neodpovědnosti, které se podle něj projeví až s odstupem. „A navíc tím vzniká nebezpečný pocit u velké části veřejnosti, že to tak jde. Že peníze rostou na stromech. A potom bude strašně těžké to kormidlo otáčet,“ podotýká.

„Ekonomice se má pomáhat s mírou, ale my ji nejsme schopni držet. Tak jako jsme ji nebyli schopni držet v pandemii. Napravovat takto obrovské díry není na jednotky let, ale na dekády. A týká se to všech,“ dodává.

V jakém stavu jsou české veřejné finance? Poslechněte si celý rozhovor v záznamu Interview Plus.