Ekonom Hindls: Nový kompas pro Evropu? Green Deal změní podobu, tématem se stane i snížení byrokracie

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zveřejnila Evropský kompas konkurenceschopnosti. Klíčový dokument má v příštích pěti letech určovat práci Evropské komise a pomoct při řešení problémů, jako jsou drahé energie, závislost na dovozu fosilních paliv nebo vliv Číny. Půjde Evropa správným směrem? Hodnotí to ekonom Richard Hindls. Jak to vidí... Brusel 13:04 31. ledna 2025

„Zlatý věk by si Evropa jistě přála, zatím mi ale celý Kompas konkurenceschopnosti přijde jen jako materiál na papíře. Máme před sebou dlouhou cestu dostat se nahoru. Těší mě ale, že se Evropa chytila za nos, protože v dokumentu se také hodně hovoří o snižování byrokracie a o problémech, které se objevily souvislosti s Green Dealem,“ popisuje v pořadu Jak to vidí... ekonom Richard Hindls.

Nový kompas pro Evropu

Dokument, kterým se má Evropská komise řídit dalších pět let, se do značné míry inspiroval zprávou, kterou loni na podzim vypracoval exprezident Evropské centrální banky a italský expremiér Mario Draghi. Chybí v něm však podstatný bod, který Draghi velmi prosazoval, a to zvýšení zadlužení o 700 nebo 800 miliard eur.

„Když porovnáme tato dvě období, tak za staršího složení Evropské komise před evropskými volbami dominoval tlak na zelenou politiku, zatímco nyní to ustupuje do pozadí. Namísto toho se objevuje tlak na snížení byrokracie, na zjednodušení, na jednotnou politiku, společný kapitálový trh, inovace a zvýšení konkurenceschopnosti.“

Evropská komise chce nově snížit o 25 procent byrokratickou zátěž pro velké firmy a o 35 procent pro firmy střední a malé, a to hlavně v oblasti, o které se hovořilo v souvislosti s Green Dealem.

„Čísla mi ale přijdou zvláštní. Navíc Evropská unie si byrokracii sama vytvořila. Vždycky jsem byl velkým příznivcem integrace, ale úplně si umím představit, že by v Bruselu nesedělo 720 poslanců, ale jenom 72 a že sídlo by bylo o 15 pater nižší. Tak by měla EU vypadat. Oproti tomu ale Evropská unie bytní, až teď musí řešit přebujelou administrativu, což je to nejhorší, co se jí asi mohlo stát.“

Jen díky Kompasu ale podle Hindlse rozhodně nezeštíhlí. „Jakmile se taková věc dá do pohybu, vracet to zpátky je velmi obtížné. Musel by být nastaven úplně jiný způsob volby poslanců. K tomu máte tisícihlavý aparát. Principy EU jsou zcela v pořádku. Volný pohyb kapitálu, pracovních sil, studentů, cestování... Všechny další věci, které jsou už jenom výplodem byrokracie, se ale budou vracet jen velmi těžko.“

Restrukturalizace klimatických cílů

Aby Evropská komise mohla vyjít vstříc evropskému byznysu, aniž by slevila z klimatických cílů Unie, bude muset přistoupit k jejich restrukturalizaci.

„Všichni vidíme, jak to dopadá s automobilismem, kdy dovoz z Číny vysoce převyšuje vývoz, a s odchodem od fosilních zdrojů. Německo teď roní slzy, kudy chodí. Postupem času to podle mě povede k dezintegračním tendencím, kdy si národní zájmy bude muset řešit každý členský stát sám.“

Roli bude hrát samozřejmě i Donald Trump a Spojené státy americké, které odstupují od Pařížské klimatické dohody. „Sečteno dohromady, Green Deal bude mít podle mě za tři čtyři roky úplně jinou podobu, než má teď. Neříkám, že zanikne. To by nebylo dobře. Jiná podoba by ale dobře byla,“ dodává Richard Hindls.