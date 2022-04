Že mladí nedosáhnou na hypotéku? Svoji jsem si vzal, když mi bylo 45, říká exguvernér národní banky

Přestože se v Česku staví podobně bytů jako v jiných zemích, na trhu je jich stále nedostatek. Češi totiž výrazně upřednostňují bydlení ve vlastním. „Pokud si vezmeme Evropu, tak průměrně 31 procent lidí bydlí v nájemních bytech. V Německu je to dokonce polovina. V Česku v nájmu žije zhruba 21 procent obyvatel,“ shrnuje náměstek Zdeněk Šlouf (ODS). „Jde o to, že nájemního bydlení je málo a nájmy jsou drahé,“ reaguje publicistka Táňa Zabloudilová. Debata Plusu Plzeň 22:10 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ceny nemovitostí nemalou měrou zvedají také konzervativní investoři, kteří berou koupi bytu či domu jako jistý způsob uložení svých peněz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdeněk Tůma: Že mladí nedosáhnou na hypotéku? Já si tu svoji vzal, když mi bylo čtyřicet pět

Podle bývalého guvernéra České národní banky a předsedy dozorčí rady IRQ Funds Zdeňka Tůmy ale podobné investice nepředstavují na trhu s bydlením větší překážky. Majitelé takových nemovitostí totiž podle něj byty nabízejí právě k dlouhodobým pronájmům.

„Nepřipadá mi to vůbec špatně. A že mladí nedosáhnou na hypotéku? To snad existuje nějaké právo na bydlení od dvaceti pěti let? Já jsem se rozhodl pro hypotéku ve svých čtyřiceti pěti letech, protože dřív mi to nedávalo smysl. Do té doby jsem bydlel v nájmu,“ říká Tůma.

Právo bydlet

„Ono se to dezinterpretuje. Vždycky, když někam napíšete na internet o právu na bydlení, tak někdo napíše něco o právu na to mít krásný byt na Václaváku nebo někde v centru Prahy. To je přece nesmysl,“ vysvětluje Zabloudilová z deníku A2larm.

„Právo na bydlení, tak jak ho zakotvuje všeobecná deklarace lidských práv OSN, znamená, že stát by měl vyvinout veškeré úsilí, aby si lidé mohli dovolit adekvátní –⁠ někdy se tomu říká slušné –⁠ bydlení,“ pokračuje Zabloudilová.

Tak končí sny o vlastním bydlení Číst článek

„To je třeba takové, které vám neničí zdraví. Je to bydlení, které by vám neodčerpávalo veškerou vaši energii. My tady máme velkou skupinu lidí, která aby mohla nějak kvalitně nebo adekvátně bydlet, tak je v práci od nevidím do nevidím. A to je velký problém, protože přicházíme o energii těchto lidí a o jejich talent,” vysvětluje svůj postoj Zabloudilová z deníku A2larm.

I proto hlavní analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček navrhuje především systematičtější podporu bydlení. „Nemusí to být formou dávek, ale třeba formou daňových úlev. Máme stravenky na stravování, může být něco jako bydlenky pro toho, kdo je v nájmu,“ popisuje jeden z možných podpůrných prostředků.

Poslechněte si celou speciální debatu Jan Bumby a jeho hostů. Společně probrali také to, jestli je možné stavět v Česku více a rychleji, nebo zda by se měly snížit hygienické normy na bytové prostory.