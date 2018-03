7. 7. 2015 |Jitka Hanžlová, msk |Ekonomika

Rozkopané dálnice a silnice, výluky na železnici. Co je špatnou zprávou pro motoristy a cestující, to je dobrou zprávou pro stavební firmy, protože mají zakázky. V květnu vzrostla stavební výroba meziročně téměř o 12 procent. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu. Z vleklé krize před několika lety si ale sektor stále nese hodně problémů, a navíc vyvstává otázka, zda v příštích letech bude co stavět.