Společnost SAS zrušila další stovky letů včetně Prahy, změny se dotknou 64 tisíc cestujících

K rušeným spojům patří i lety na trase Praha-Oslo. Časově neohraničená stávka pilotů vstoupila do druhého dne.

Vyjednávání o výši platů a pracovní době se zaměstnavateli skončila bez úspěchu. O víkendu se tak neuskuteční kolem 70 procent letů, což zasáhne zhruba 170 000 cestujících, uvedla agentura Reuters.

Klienti SAS se o svém letu mohou informovat na internetové stránce flysas.com. Podle jejích informací by se sobotní let z Prahy do Stockholmu v 15.10 SELČ měl uskutečnit, nedělní let z Prahy do Osla ale má být zrušen. Stejně tak poletí podle plánu spoj ze Stockholmu do Prahy v sobotu ve 14.30, ovšem nedělní let z Osla do Prahy v 10.30 nikoli.

Latest update on the traffic situation. For up-to-date information, visit: https://t.co/isVuD0b9wb



[Updated 26APR2019 - 07:05 CEST] pic.twitter.com/1lZpnntEpj — SAS - Scandinavian Airlines (@SAS) April 26, 2019