Havlíček navrhne radu pro vývoj strategických technologií. Bude koordinovat výzkum i certifikace

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí navrhne vládě vznik nové rady, která by systematicky řídila a podporovala vývoj strategických technologií a produktů. Fungovat by měla pod ministerstvem průmyslu a obchodu, které Havlíček řídí, spolupracovat by s ní ale měly i další resorty. Havlíček to v pondělí řekl na tiskové konferenci, kde České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) představilo ochranné a zdravotní pomůcky, které škola vyvinula.

Do budoucna by měla koordinovat podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v Česku chybí.

„Dnes (v pondělí) jde na vládu dokument, kterým vytváříme radu pro podporu strategických technologií a produktů,“ uvedl Havlíček. Půjde podle něj o pracovní orgán, který by měl řešit hospodářské záležitosti důležité pro strategickou bezpečnost státu. Podle Havlíčka stát sice přečkal první vlnu epidemie, ale musí být připraven na budoucnost.

„Technologie a produkty na této bázi by zde měly být systematicky monitorovány, řízeny, měla by se jim dostávat systematická podpora a mělo by to být v souladu i s ostatními resorty, nejenom tedy na bedrech ministerstva průmyslu a obchodu,“ řekl Havlíček.

Úkolem orgánu podle něj bude i řešení krizových situací. Rada by se přitom měla zaměřit na včasnou podporu výzkumu a vývoje, chytrých investic, certifikací produktů vlastní výroby nebo třeba na nákup produktů, které si Česko není schopno jinak zajistit. Pokud nastane mimořádná situace, měly by podle Havlíčka být potřebné výrobky již připravené. Dosud tomu tak podle něj nebylo. Orgán by měl pracovat nepřetržitě, nejen po dobu současné epidemie koronaviru, dodal.

Havlíček poukázal na to, že se v době jarní krize osvědčila spolupráce s vědci a akademiky, kteří vyvíjeli produkty, jež na trhu chyběly. Šlo například o polomasky třídy FFP3 nebo plicní ventilátor Corovent, který zjara začala vyrábět třebíčská firma MICo Medical. Na konci srpna získal Corovent americkou certifikaci FDA EUA (Emergency Use Authorization), která by měla usnadnit prodej těchto ventilátorů v zahraničí. Firma MICo Medical podle ředitele Jiřího Dennera nyní jedná o dodávkách do Brazílie. V Česku se zatím Corovent nepoužívá, jelikož v nemocnicích je nyní ventilátorů dostatek.