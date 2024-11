Zelenou ekonomiku ani elektroauta Trump nezastaví. Rozhoduje kapitál. A USA by opět prohrály s Čínou

Dovozní cla na zboží z Číny, Evropy, ale i dalších zemí, které chce zavést budoucí americký prezident Donald Trump, musí donutit Evropu postavit se na vlastní nohy, říká Petr Pudil, spolumajitel Draslovky Kolín a investor v USA. Podle finančníka Gabriela Eichlera je to krátkodobé řešení, které dlouhodobě nefunguje. Trump přitom nebude chtít ekonomice škodit. Pudil i Eichler byli hosty pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Praha 9:00 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pudil a Gabriel Eichler v podcastu Peníze a vliv | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Republikáni jsou pro americkou ekonomiku považováni za lepší volbu než demokraté,“ říká český finančník a také bývalý hlavní mezinárodní ekonom Bank of America Gabriel Eichler. Ochranářská opatření chystaná budoucím prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem jako je zavedení dovozních cel ale pro ně typická nejsou a můžou fungovat jen chvíli, dlouhodobě ekonomice škodí, varuje.

Podle Petra Pudila, podnikatele a investora v USA, cla budu tlačit na další firmy, aby odešly z Evropy do Ameriky. EU se proto musí rychle postavit na vlastní nohy, říká Pudil, který byl spolu s Gabrielem Eichler hostem pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Gabriel Eichler je finančník, který žil od konce 60. let v USA a měl k tamním republikánům blízko, hlavně za vlády prezidenta Ronalda Reagana. Trump podle něj ekonomice USA škodit nebude, nelze jej ale podle něj srovnávat s Reaganem, jak v poslední době ve veřejné debatě zaznívá. V Reaganově éře v 80. letech minulého století se začala americká ekonomika hodně otevírat světové konkurenci, kdežto Trump chce dělat opak. „Což je pro republikány dost nezvyklé,“ říká Eichler. Trump a Reagan ale působili v jiné době a je těžké to srovnávat, pro ekonomiku je ale každopádně podle Eichlera svobodný trh lepší.

„Restrikce jako jsou cla sice fungují, vždycky ale jen krátce. Jestliže se v USA mluví o šedesáti procentech na dovoz z Číny nebo až 500 procent na auta z Mexika, tak jistě, dovoz se omezí, ale zároveň porostou ceny,“ upozornil Eichler. Následně poroste inflace, kterou Trump ale voličům slíbil dál snižovat. „Druhá věc je, že taková vysoká cla narušují strategické uvažování lidí, protože je jasné, že to nemůže trvat dlouho,“ uvedl Eichler.

Biden měl jiné metody

Otázka podle něj také je, jak moc jsou některé Trumpovy výroky myšleny vážně, třeba když mluvil o restrikcích na elektromobilitu a přitom ho podporoval majitel továrny na elektroauta Elon Musk. „Podle mě jsou to takové řeči pro voliče z Michiganu a Detroitu, protože potřebuje jejich hlasy, a udržet tam nějakou výrobu (klasických) automobilů. Ale je to jako se snažit v době, kdy jsme měli koně a někdo přišel s motorem, udržet koně,“ upozornil Eichler.

Gabriel Eichler Zakladatel investiční a kapitálové společnosti Benson Oak Capital. Narodil se v r. 1950 v Bratislavě, v roce 1968 emigroval do USA. Postupně se vypracoval až do vedení Bank of America, kde strávil 15 let, polovinu z toho v centrále banky v USA a polovinu jako generální manažer Bank of America v Paříži, Vídni a Frankfurtu. Jako hlavní mezinárodní ekonom odpovídal za hodnocení rizika více než 100 zemí, byl členem Rizikového výboru země při vytváření místních směrnic. V 80. letech dostal nabídku vstoupit do administrativy tehdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, ale nakonec ji nepřijal. Na začátku 90. let se vrátil do Československa a zůstal v Praze. Podílel se jako poradce na transformaci ekonomiky od roku 1990, v polovině 90. let byl ve vedení energetické společnosti ČEZ. Na Slovensku byl do roku 2001 prezidentem ocelárny VSŽ Košice, kterou chtěli její tehdejší majitelé restrukturalizovat.

Fakt, že Trump přinesl více protekcionismu do americké ekonomiky už ve svém předchozím působení jako prezident USA, potvrzuje i Petr Pudil, který se svými společníky přes společnost Draslovka Kolín investoval v roce 2021 v Tennessee přes 11 miliard korun do tamního největšího výrobce kyanidu sodného na světě.

V Trumpově protekcionismu podle Pudila pokračovali v minulých letech i demokraté, administrativa současného prezidenta Joea Bidena ale používala jiné metody. „Biden víc zaváděl industriální politiky na ochranu americké ekonomiky zejména proti Číně a Trump v tom ve svém druhém období nepochybně bude pokračovat. Pro nás to znamená, že budeme muset být více v Americe a touto cestou zřejmě půjde víc a víc evropských (exportních) firem,“ uvedl s tím, že Trumpem slíbené dvacetiprocentní clo na evropské produkty bude pro EU velký zásah.

„Evropa se ale musí stavět víc na vlastní nohy, jsme nejbohatší kontinent na světě, ale dlouhodobě máme velmi nízkou chuť něco riskovat. Evropská ekonomika může být přitom mnohem silnější než americká. Otázka tedy není, jestli nám USA odtáhnou investice, ale jak my sami jsme schopní nastartovat evropskou ekonomiku,“ upozornil Pudil.

Dosavadní model, kdy Evropa „outsourcovala“ svoji bezpečnost do USA, výrobu do Číny a dodávky energií do Ruska, už teď podle něj definitivně skončil. „Což je samozřejmě špatná zpráva a nelze čekat, že se v této dekádě Evropě bude dařit nějak dobře. Ale zároveň máme dost prostoru se postavit na nohy a být konkurenceschopní,“ uvedl.

Trump ve své prezidentské kampani podle obou byznysmenů dokázal lidi přesvědčit, že je to on, kdo ekonomiku napraví a uleví jejich peněženkám. Američané totiž stejně jako Evropané zažili v posledních letech vysoký růst cen zboží včetně energií a vysokou inflaci, která ale už stejně jako u nás odezněla. Nicméně ceny zůstaly vyšší než dřív a akceptovat to nějakou dobu lidem trvá. „Je tady velký tlak na růst mezd, Amerika je drahá země,“ uvedl Pudil. A demokraté podle něj v tomto ohledu měli smůlu, že volby přišly v době, kdy si lidi na vyšší hladinu cen nezvykli.

Petr Pudil Zakladatel family office bpd partners. Narodil se v roce 1974. Začínal v public relations, později se stal ředitelem pro strategii dolů Mostecká uhelná společnost. Po roce 2000 ji s dalšími společníky koupil od původních majitelů kolem Antonia Koláčka. Pudil firmu později přejmenovanou na Czech Coal řídil a v dalších letech doly se společníky prodal podnikateli Pavlu Tykačovi. V minulosti byl také prezidentem asociace Euracoal, která sdružuje evropské těžaře uhlí. Společnost bpd partners investuje do obnovitelných zdrojů, nemovitostí i průmyslu. Nejznámější v jejich portfoliu je kolínská Draslovka, jejímž prostřednictvím firma expandovala v Jihoafrické republice a USA. Věnuje se také umění. V Praze založil Kunsthalle, v zahraničí je členem akvizičních komisí Tate a Centre Pompidou.

Americká ekonomika si každopádně vede lépe než evropská i čínská. Roste kolem tří procent ročně, nezaměstnanost je kolem čtyř procent, inflace je nízká. Ale pocit, že všechno je horší, zůstal. „Další věc jsou sociální sítě, kdy lidé nedostávají statistické informace, ale jejich bubliny je ujišťují, že je nám všem špatně,“ podotýká Eichler.

Trump navíc dokázal podle Pudila věci zjednodušit. „Spousta z toho, co Trump říká, je trochu absurdní. Protože on říká: ‚I will fix it‘ (Napravím to). Jenže je to jednoduché. Kdežto na druhé straně je někdo, kdo lidem složitě vysvětluje, jak je to všechno komplexní. Což byli demokraté. Je to stejné jako tady (v Česku),“ vysvětlil Pudil.

Amerika prohrála první třetinu

Velkým americkým korporacím Trump slíbil další snížení daní, což bylo také velkým tahákem. Teď jsou daně pro firmy v USA v průměru 21 procent, mluví se o snížení až na 15 procent. „Pro podnikatele je to úžasné, ale pro veřejné finance, které jsou hodně zadlužené, to je negativní. Zajímavé je, že i republikáni, kteří dříve chtěli uzákonit vyrovnané rozpočty, už říkají, že schodky rozpočtu vlastně nejsou důležité téma. Myslím, že to dlouhodobě není správné,“ uvedl Eichler.

Pro Pudila jako podnikatele v USA je jedna věc sazba daně, ale druhá a možná ještě důležitější, co pak stát s vybranými penězi dělá. „Čína i Amerika začaly masivně investovat veřejné peníze do ekonomiky, zatímco Evropa v tomto přešlapuje na místě. Za Bidena tyto investice dosáhly kolem šesti procent HDP a za Trumpa to podle mě bude pokračovat možná ještě víc,“ říká Pudil.

Peníze podle něj půjdou přes všechny proklamace Trumpa, že je Green Deal podvod a že zvýší používání fosilních paliv, dále i do přechodu na čisté technologie. „Green Deal je věc, která je dávno rozhodnutá, a je jedno, co o tom Trump říká, i když bude prezident. Ten vlak se dávno rozjel a hlavním tahounem jsou kapitálové trhy. Že by Amerika ustoupila od toho, že chce být světovým lídrem v oblasti čistých technologií a dekarbonizace, která v USA určitě proběhne a bude americká, nikoliv čínská, je podle Pudila nesmysl. „To prostě bude pokračovat, protože Amerika tenhle strategický souboj s Čínou nechce prohrát. Vidí, že s Čínou prohrála první třetinu a nechce prohrát druhou a třetí,“ upozornil.

Nepravdivý podle něj nakonec nemusí být ani Trumpův výrok o fosilních palivech. „Když se podíváte na energetickou situaci USA, tak to začíná být katastrofální. Oni tak moc investují do výstavby datacenter, že dneska tam konzumují přes třicet procent veškeré výroby elektřiny. A jestli to tempo bude pokračovat, budou jim chybět zdroje. Některé státy také už dnes zakazují výstavbu datacenter. Takže i když se bude investovat do obnovitelných zdrojů, bez fosilních zdrojů se neobejdeme,“ dodal Pudil.

Celý pořad Peníze a vliv si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.