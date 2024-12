Trump hrozí cly, pokud státy EU nezvýší nákupy ropy a plynu z USA. ‚Dovoz je možné navýšit,‘ říká analytik

Zvolený americký prezident Donald Trump chce přimět evropské státy, aby nakupovaly víc plynu a ropy z USA. Na své sociální síti Truth Social Trump napsal, že jinak bude nucen zavést cla na dovoz zboží z EU. „Z Evropy už vidíme první reakce, které to svým způsobem vítají. Některé se zase ostře staví proti a nechtějí přistupovat na tuto vydírací logiku Donalda Trumpa,“ řekl pro Radiožurnál energetický analytik Michal Kocůrek ze společnost EGÚ Brno Praha 15:36 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nicméně to, oč se asi Trump i tímto snaží, je rozvoj nových exportních kapacit v rámci Spojených států, uvedl Michal Kocůrek | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Kolik ropy a plynu dovážejí státy Evropské unie ze Spojených států? Jak velká část z celkových dodávek to je?

Spojené státy jsou již nyní tím klíčovým dodavatelem strategických surovin do Evropy. V případě ropy jsou tím hlavním dovozcem. V případě LNG, zkapalněného zemního plynu, jsou stejně tak dominantním dovozcem.

Celkově na dodávkách, ať už ropy, nebo zemního plynu do Evropy se podílejí přibližně jednou pětinou veškerých objemů. To znamená, již nyní Spojené státy tvoří ten hlavní dodavatelský zdroj pro státy EU.

Je možné výrazně navýšit nákup ropy a zemního plynu ze Spojených států? Je pro to dostatečná infrastruktura?

Určitě je možné ještě dál navyšovat dovoz. Třeba v případě zkapalněného zemního plynu vidíme, že i v letošním roce s ohledem na poptávku nám dovozy zkapalněného zemního plynu mírně poklesly. Nicméně to, oč se asi Trump i tímto snaží, je rozvoj nových exportních kapacit v rámci Spojených států.

A tím pádem požaduje po evropských zemích, aby přistupovaly k tomuto jednání s dlouhodobou perspektivou. To znamená, že nabízí uzavírání dlouhodobých kontraktů, které jsou nezbytné proto, aby mohly vznikat nové exportní kapacity ve Spojených státech.

Je ekonomicky výhodné pro evropské státy nakupovat ropu a plyn ve Spojených státech, když se započtou třeba i náklady na přepravu?

Obě dvě komodity, ropa i zkapalněný zemní plyn, jsou plně globalizované komodity, se kterými se obchoduje napříč celým světem. Samozřejmě dálková přeprava, ať už jsou to tankery, nebo cokoli jiného, k tomu patří.

To znamená, že náklady mohou být o něco vyšší, než jsou náklady na přepravu komodit na kratší vzdálenost pomocí plynovodu, případně náklady na vlastní těžbu. Ale nemyslím si, že je to něco, co by mělo komplikovat dodávky. To zkrátka patří ke globálnímu obchodu.

Dá se očekávat, že Donald Trump touto argumentací, jestli se tedy příspěvek na sociálních sítích takto dá nazvat, může přinutit státy Evropské unie, aby daly přednost americkému plynu a americké ropě? A pokud ano, na úkor kterých zemí by to mohlo být?

Určitě se nad touto problematikou otevře obrovská diskuse napříč zeměmi EU. Už vidíme první reakce, které to svým způsobem vítají. Některé se zase ostře staví proti a nechtějí přistupovat na tuto vydírací logiku Donalda Trumpa. Nicméně to, co jsem i popisoval dříve, tak perspektiva toho, že chci odebírat zemní plyn odněkud, tak potřebuji mít uzavřený vztah s producentem.

Nebo to dělat nemusím a budu nakupovat plyn pouze na tzv. volném trhu, kde mám mnohem vyšší riziko, že budou existovat období, kdy cena i nabídka budou výrazně klesat či upadat. A tím pádem se mi omezuje jakési plánování a jistota do budoucna.

Tudíž to, že Evropa nebo některé evropské státy by uzavíraly dlouhodobé kontrakty s americkými společnostmi právě na odběr zkapalněného zemního plynu, není nic, co by se tady běžně nedělo.

Trump to chce podpořit a tím iniciovat rozvoj nových kapacit a průmyslu na to napojeného ve Spojených státech. Co se týče toho, že by to bylo na úkor některých jiných zemí. To je samozřejmě otázka. Když máte dlouhodobý kontrakt, tak ho nelze jednoduše vypovědět. Spíš by to bylo na úkor právě nákupů na volném trhu, krátkodobých nákupů.

Pojďme ještě k jednomu tématu. Německý spolkový sněm schválil novelu zákona, která ruší kontroverzní poplatek za tranzit plynu přes Německo. Ten dosud platila také Česká republika. Berlín zrušení poplatku sliboval sousedním zemím už v květnu, ovšem kvůli listopadovému rozpadu německé vládní koalice a pádu koalice, která podporovala vládu Olafa Scholze, nebylo jasné, jestli se příslušnou normu podaří schválit do konce letošního roku. To se tedy dnes podařilo. Co to pro Česko znamená?

Pokud samozřejmě tato norma projde schválením v horní komoře, tak to je určitě pozitivní zpráva především pro české obchodníky, kteří mohou nakupovat plyn opět za, řekněme, o sedm procent nižší cenu, než to bylo s tím poplatkem.

To znamená, že se opět mohou více orientovat na evropský trh, nakupovat více plynu z Norska, z LNG a nikoli plyn, proudící do Česka přes Slovensko, který má původ v Rusku.

To znamená, když ministr průmyslu Lukáš Vlček z Hnutí STAN reagoval na rozhodnutí německého parlamentu, že by to mělo přispět k omezení dovozu z Ruska. Čekáte tento efekt?

Čekáme tento efekt. Dále samozřejmě čekáme tento efekt i s tím, že omezení dovozu z Ruska by mělo nastat i z jiných důvodů. Ten hlavní důvod je ukončení tranzitní smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou pro tranzit ruského plynu přes Ukrajinu.

To znamená, že plyn, který se dneska prodává i do Česka by se v podstatě touto cestou na Slovensko již nemohl dostat. A tím pádem by ho tam čeští obchodníci stejně tak nemohli nakoupit.

Projeví se to zrušení tranzitního poplatku v Německu, pokud tedy opravdu bude od ledna všechno platit, v koncových cenách plynu pro domácnosti nebo pro firmy?

Nemyslím si, že by se to mělo nějak výrazně odrazit v koncových cenách. Jak jsem předtím popisoval, v rámci celé ceny komodity je to zhruba pět až sedm procent. Nicméně aktuální ceníky jsou nastaveny tak, jak obchodníci nakupovali. Co se týče dalších nákupů a doplňování plynu pro českou spotřebu, tak to se bude odvíjet od cen na evropských trzích, které tímto nejsou žádným způsobem ovlivněny.