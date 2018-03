Američtí politici se na poslední chvíli dohodli na financování vlády. Rozdělilo se 1,3 bilionu dolarů

Vyjednavači demokratů a republikánů se ve středu v americkém Kongresu dohodli na rozpočtu pro financování americké vlády až do konce letošního fiskálního roku, tedy do konce září. Jako už několikrát předtím bylo dohody dosaženo na poslední chvíli, do páteční půlnoci musejí poslanci dohodu schválit. V opačném případě by se vláda ocitla bez prostředků.

