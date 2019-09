Hamburger, kvůli němuž nezemřelo zvíře. Rostlinné náhražky masa jsou i v Česku stále populárnější

Markéta nejedla deset let žádné maso, posledních osm let ale do svého jídelníčku zapojila alespoň ryby. Poprvé v životě ochutnala maso značky Beyond Meat z hrachového proteinu.

„Vysloveně mi to nechutná, chutná to jako maso, jako syrové maso a to mi dost vadí. Jsou tam divné kousky, je to sice šťavnaté, ale chuťově všechno špatně. Vlastně ani nevím, proč by vegetariáni vyhledávali náhražku masa, kdyby jim maso chybělo, tak ho asi prostě jedí,“ říká Radiožurnálu.

Hamburgery z hrachového proteinu kalifornské společnosti Beyond Meat vypadají zhruba jako tatarák a jsou připravené ke grilování nebo pečení.

Plátky obsahují řepkový olej, rafinovaný kokosový olej a maltodextrin, tedy látku, která se používá jako konzervant nebo zahušťovadlo.

Češi si tyto náhražky masa můžou koupit u několika velkých obchodníků. Jedním z nich jsou online potraviny Košík.cz, které hamburgery od společnosti Beyond Meat prodávají už několik měsíců. I přes vysokou cenu, a to zhruba 800 korun za kilogram, je o ně prý veliký zájem.

Rozvoj flexateriánství

Nekupují je ale pouze vegetariáni, jak říká mluvčí Košík.cz František Brož: „Bavíme se tady o trendu flexatariánství, což je dobrovolné snižování konzumace masa, aniž by ho člověk úplně vypustil. Je to dlouhodobý trend třeba v Německu. Bylo to vidět letos v létě, kdy byl obrovský zájem o burgery, které se snaží napodobovat maso. Především Beyond Meat chtěl vyzkoušet snad každý.“

Vegetarian chicken?



Plant-based chicken nuggets are coming to a KFC location in Atlanta, thanks to Beyond Meat pic.twitter.com/IURAOYKBJd — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 31, 2019

Rostlinným výrobkům, které připomínají maso, se daří. „Vegetariánské a veganské potraviny jsou na e-shopu Rohlík.cz stále populárnější, v žádné jiné kategorii jsme nezaznamenali větší nárůst poptávky. Vývoj novinek a nových značek tento trend potvrzuje,“ říká mluvčí společnosti Pavel Krejča s tím, že od konce dubna se prodej zvýšil osminásobně.

Zastánci výrobků argumentují tím, že na výrobu je ve srovnání s běžným burgerem potřeba pouhé procento vody a sedm procent půdy.

Tomáš Maier z České zemědělské univerzity ale upozorňuje, že pokud by se měly prosadit rostlinné náhražky masa ve velkém, životnímu prostředí to také neprospěje. „Pokud by k něčemu takovému došlo, tak bychom tady měli na každém druhém poli hrách nebo něco takového. Vedlo by to k monokulturnímu zemědělství a škodilo by to poměrně výrazně krajině. Musíme to vidět v širších souvislostech, že je to nějaká alternativa k tomu hlavnímu stravovacímu proudu.“

Hamburgery z hrachového proteinu vypadají zhruba jako tatarák a jsou připravené ke grilování nebo pečení. | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas

Maso na burze

Společnosti Beyond Meat, do které investoval peníze třeba Bill Gates, bývalý ředitel restaurací McDonald's Don Thompson nebo herec Leonardo DiCaprio, se ale zatím daří i na americké burze. V květnu startovaly akcie společnosti na ceně 25 dolarů, hned první den vystřelila jejich hodnota k sedmdesáti a teď se obchodují za cenu přes 160 dolarů.

Podle Tomáš Pfeilera ze společnosti Cyrrus tak jde o jeden z nejúspěšnějších vstupů na burzu v letošním roce. „Obecně je to zhodnocení velmi vysoké, což poslední dobou v případě nových emisí už nebývá tak obvyklé. Důvod je takový, že mladé firmy častěji než vstup na burzu volí možnost financování skrz soukromý kapitál a na burzu vstupují až v pozdější fázi,“ objasňuje Pfeiler.

Do své nabídky zařadil maso od společnosti Beyond Meat třeba i řetězec KFC v Atlantě. Kuřecí křidélka bez kostí a nugety se vyprodaly za pět hodin. Rostlinné výrobky od kalifornské značky si lidé v současnosti mohou koupit už v 51 zemích a Beyond Meat plánuje další expanzi.

Světem hýbe trend masa vyrobeného z rostlinných produktů. Podle dat agentury Nielsen se prodej vegetariánských a veganských produktů loni meziročně zvýšil o pětinu a kategorie náhražek masa dokonce o čtvrtinu. | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas