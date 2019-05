I zaměstnanci pociťují negativa rekordní zaměstnanosti. Dva z pěti zvažují změnu místa

Téměř dvě třetiny zaměstnaných Čechů pociťují, že se pracovní trh v Česku potýká s nedostatkem pracovních sil. Většina vnímá hlavně negativní dopady tohoto stavu, jako jsou přesčasy nebo napětí na pracovišti. Proti loňsku poměr negativních aspektů nad těmi pozitivními zesílil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR. Stále více zaměstnanců proto zvažuje změnu pracovního místa, nyní to je 43 procent lidí.

