Červencové změny: zvyšují se příspěvky na péči, na penzijní připojištění je třeba posílat víc

Většina příspěvků na péči se od pondělí zvyšuje. Děti a dospělí, kteří pobírají druhý, třetí a čtvrtý stupeň dávky, si podle své závislosti na pomoci přilepší zhruba o 11 až 40 procent. Nejvíc se částka upravuje postiženým či seniorům ve vážném stavu v domácím prostředí. Od pondělí se také zvyšuje minimální odkládaná částka na penzijní připojištění pro získání státního příspěvku ze 300 korun na 500 korun měsíčně. Praha 8:24 1. července 2024

Příspěvek stát poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v zařízeních či doma. Dospělí dosud měsíčně dostávali podle své závislosti na pomoci 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti a mladí do 18 let 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Od pondělí se kromě nejnižšího příspěvku navyšují všechny částky. Dospělí tedy budou teď pobírat 880, 4900, 14 800 a 23 000 korun, lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí pak 27 000 korun. Dětem bude stát vyplácet měsíčně 3300, 7400, 16 100 a 23 000 korun, při péči doma pak také 27 000 korun.

Navýšení se tak pohybuje zhruba od 11 do téměř 41 procent. Potřeba je na ně asi sedm miliard korun ročně navíc. Loni úřady práce na příspěvcích vyplatily 37,17 miliardy korun. Náklady postupně rostou. Potřebných přibývá.

Změna se u dětí a dospělých, kteří pobírají druhý, třetí a čtvrtý stupeň dávky, týká podle dřívějších údajů ministerstva práce víc než čtvrt milionu lidí.

Druhý stupeň příspěvku mělo loni v červnu 104 800 dospělých a 9800 dětí. Třetí stupeň dávky vyplácely úřady práce 89 500 dospělých a 6800 dětem. Nejvyšší částku pak dostává 50 500 dospělých a 5200 dětí.

Nejnižší příspěvek pobíralo asi 88 200 dospělých a 12 600 dětí, kterým se podpora teď neupravuje.

Zdražení sociálních služeb

Potřební ale mohou od nynějška za pečovatelskou službu, asistenci, odlehčovací služby, denní stacionář, dovážku jídla a další pomoc začít případně platit o něco víc. Ministerstvo práce zvedlo ve vyhlášce o desetikorunu stropy u úhrad.

Za hodinu pečovatelské či odlehčovací služby, osobní asistence, sociální rehabilitace, průvodcování a předčítání, podpory samostatného bydlení či v chráněném bydlení, v centru denních služeb a v denním stacionáři mohou hradit až 165 korun, pokud potřebují méně než 80 hodin pomoci za měsíc. Dosud to bylo 155 korun, tedy o 6,5 procenta méně.

Při pomoci přes 80 hodin měsíčně se maximální úhrada zvedá ze 135 na 145 korun, tedy o 7,4 procenta. Místo dosavadních 50 korun za donášku či dovoz jídla, 90 korun za vyprání a vyžehlení kilogramu prádla a 160 korun za pořízení velkého nákupu to může teď být také o desetikorunu víc.

Ministerstvo v podkladech k vyhlášce píše, že ke zvýšení stropů u úhrad přistupuje v souvislosti s červencovou úpravou příspěvku na péči. Naposledy se předpis měnil od ledna, kdy se zvedly nejvyšší možné ceny za pobyt v domovech, týdenních stacionářích či azylových domech a také za stravu. Resort tehdy uvedl, že náklady na provoz rostou a do financování je nutné víc zapojit rodiny potřebných.

Změny v penzijním připojištění

Od července se také zvyšuje minimální odkládaná částka na penzijní připojištění pro získání státního příspěvku ze 300 korun na 500 korun měsíčně.

Stát začne od července k měsíčně uloženým částkám mezi 500 a 1700 korunami přidávat jednotných 20 procent. Na nejvyšší státní příspěvek 340 korun dosáhne ten, kdo si bude odkládat 1700 korun a více.

Skončila ale státní podpora pro starobní důchodce, což se týká zhruba milionu lidí. Asociace penzijních společností penzistům, kterých se dotkne ukončení státní podpory a kteří zároveň nebudou mít splněnou podmínku minimálně pěti let spoření, doporučila, aby si těch pět let dospořili.

Mohou tak činit i po stokoruně, což je minimální úložka. Budou si pak moci vybrat všechny své peníze včetně státních příspěvků získaných do 30. června 2024. Některé penzijní společnosti garantují státní příspěvky penzistům do konce roku 2025, a to formou takzvané věrnostní odměny.

V prvním čtvrtletí letošního roku ve třetím pilíři penzijního připojištění spořilo a investovalo 4,168 milionu účastníků, o 55 tisíc méně než na konci roku 2023. V doplňkovém penzijním spoření investovalo na konci března podle asociace 1,864 milionu účastníků, o 53 tisíc více než loni. Ve starém penzijním připojištění, do kterého se 11 let nedá vstoupit, zůstalo 2,304 milionu lidí.

Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak nabízejí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.