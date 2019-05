Babiš v kalných vodách orbánovského populismu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v poslední době přitvrzuje v kritice Evropské unie. Po migračních kvótách, které již vyčpěly, si bere na paškál čerpání a přidělování eurodotací. Což od politika, v jehož svěřenských fondech se nachází Bruselem dotovaný holding Agrofert, spíš připomíná řeč o provaze v domě oběšencově. Komentář Praha 7:12 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Odmítáme, aby nám Evropská komise diktovala, jaké peníze a na co máme čerpat. My chceme rozhodovat, kam ty peníze půjdou, oni nám nebudou diktovat nějaké programy, workshopy, analýzy,“ hřímá český premiér.

Tak nějak už ale zapomíná dodat, že například v zemědělském byznysu, z něhož vystartoval do politiky, nerozhoduje o rozdělení dotací Brusel, ale náš Státní zemědělský intervenční fond.

Tady se přitom hraje se o astronomické částky. A to i v případě skupiny Agrofert. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, jen loni získal Babišův mateřský holding 903 milionů korun. A to i přesto, že fond vyplácení některých dotací stopl kvůli vyšetřování Evropské komise, která zkoumá, zda se premiér coby zakladatel a konečný příjemce zisků svěřenského fondu neocitá ve střetu zájmů.

Ublíženecký nacionální populismus

Pokud Andrej Babiš mluví o diktátu Evropské komise při rozdělování peněz, pak nás zatahuje do říše chimér. Realita je taková, že spíš Bruselu navzdory si český stát počínal a dál počíná značně svévolně při ovlivňování toku evropských dotací.

Když zůstaneme u zemědělského dotačního byznysu, odstrašujícím příkladem je Evropou financovaný Program rozvoje venkova, jehož smyslem je podporovat malé a střední farmáře. Ti ale notně ostrouhali.

Jak uvedl týdeník Respekt, v rámci programu šlo v letech 2014 až 2017 na zemědělské investice 7,7 miliardy korun. Z toho více než čtyři pětiny získala tisícovka největších zemědělských firem.

O krátkých prstech Bruselu svědčí i rozdělování evropských peněz na úrovni krajů, kde se dotace často staly kořistí politiků napojených na podnikatelské podsvětí. Zvlášť rozbujelou mafii odhalil v severních Čechách bývalý úředník regionální rady ROP Severozápad Leo Steiner, díky němuž nyní stojí před soudem politické špičky Ústeckého kraje včetně exhejtmanky za ČSSD Jany Vaňhové.

Jen připomeňme, že ve službách Ústeckého kraje tehdy pracovala advokátka Marie Benešová (tehdy ČSSD), která na pokyn Vaňhové podala na Steinera trestní oznámení pro pomluvu a šíření poplašné zprávy. Což nebránilo premiéru Babišovi, aby Benešovou (za ANO) jmenoval ministryní spravedlnosti a mluvil o ní jako o zdatné bojovnici proti korupci.

To všechno dává Babišově boji proti Bruselu až tragikomický nádech. Český premiér se dostal do úzkých kvůli podezření ze střetu zájmů i z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, což evropské úřady berou se vší vážností. V Německu se stal terčem reportáží, ale i satiry, která už staví do ostudného světla i Českou republiku.

Nejde tedy o žádný diktát Bruselu, ale o obranu pravidel v rozdělování peněz občanů evropských zemí. Jedním ze symbolů dotačních machinací není pro západní Evropu už jen maďarský premiér Viktor Orbán, ale také český ministerský předseda.

Což Andreje Babiše žene do orbánovských vod ublíženeckého nacionálního populismu. A jde o to, zda se mu do kalných proudů podaří zatáhnout i zemi, v níž vládne.