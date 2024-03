Česko a Slovensko o Ukrajině – jiné zájmy i jazyk ztěžují diskusi

Zní docela logicky námitka, že když se politické reprezentace dvou blízkých sousedních států neshodnou v zahraniční politice, bylo by dobré jednat, nikoli společnou debatu omezit. Mají-li se obrousit hrany, nestane se tak na dálku, ale jen setkáváním české a slovenské vlády. Ano, řeč je o roztržce mezi nimi v postoji k ruské agresi na Ukrajině. Komentář Praha 16:30 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při bližším zkoumání se ale ukáže, že zrušené společné zasedání vlád není velký problém. Když se nyní neuskuteční toto politické jednání, nijak neutrpí bohaté mnohavrstevné vztahy ekonomické, kulturní, sportovní a především lidské.

Nejsou tedy ani zmražené, jak říká stínový premiér za ANO Karel Havlíček, ani v ohrožení, jak opakuje slovenský premiér Robert Fico. Časem by mohly být narušeny tyto „půjčky vzájemné důvěry“, jak soužití hezky nazval právě Fico, to kdyby slovenský premiér dál přitvrzoval rétoriku ve vztahu k Ukrajině, což je prapůvod celého sporu.

Není žádný závažný důvod organizovat nadstandardní společně zasedání a usmívat se tam například na ministry za Slovenskou národní stranu, jejíž šéf Andrej Danko tvrdí, že Rusko není v konfliktu na Ukrajině agresorem.

Fico udělá cokoliv

Především ale případné pokusy o dialog nedávají smysl proto, že české a slovenské jednání i komunikace týkající se války přímo za východní slovenskou hranicí jsou úplně mimoběžné.

Vidíme dva různé světy, kde každá strana sleduje jiné zájmy, mluví jiným jazykem a pro jiné publikum.

Robert Fico to říkal před volbami a opakuje v surové podobě i jako předseda vlády, že vojensky nepodpoří Ukrajinu a odmítá sankce proti Rusku. Přesně dva roky od začátku války použil slova o „řádění ukrajinských neonacistů“ a „falešném démonizování prezidenta Putina“.

To je především vůči Ukrajině, jejíž občané umírají i za svobodu Slovenska, velmi kruté a Ukrajinci si ta slova jistě budou pamatovat. Fico nehájí zájem Slovenské republiky, ale svůj zájem politický, stále mluví k domácímu publiku, aby si udržel podporu svých voličů a aktuálně podpořil vládního kandidáta Petra Pellegriniho v prezidentských volbách.

Naopak Česko od prvních minut po napadení Ukrajinu všestranně podporuje a podílí se na upevňování proukrajinského a protiruského postoje EU a NATO – protože je to jeho základní bezpečnostní zájem.

Zatímco členové slovenské vlády šíří kremelskou propagandu, Česko úspěšně shromažďuje stamiliony eur na munici pro Ukrajinu, kterou je schopno nakoupit ve světě a dodat napadené zemi, když ji nejvíc potřebuje.

Fico nemůže ze svého postoje uhnout, protože potřebuje podporu svých voličů při útocích na právní stát a demokratické instituce. A velmi vhod by mu přišel Peter Pellegrini v prezidentském paláci, protože by mu v tom pomáhal, nikoli bránil, jako dnes Zuzana Čaputová, a jistě by se mu postavil druhý prezidentský kandidát Ivan Korčok. Fico udělá cokoliv, aby se definitivně zbavil strachu, že budou do konce dovedena obvinění desítek blízkých lidí z dob jeho vládnutí a vyneseny tresty.

Ani česká vláda nemůže slevit ze svého postoje, protože hájí nejdůležitější bezpečnostní zájem země. Také proto, že Česko má s Ruskem tragickou historickou zkušenost. Stejnou má i Slovensko, ale Robert Fico a jeho podporovatelé ji z paměti vytěsnili.

Autor je šéfredaktor deníku Právo