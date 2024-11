Chaotické dění na Slovensku je téma pro Petra Fialu i Andreje Babiše

Pozvání do ruské propagandistické televize Rossija-1 a plánovaná cesta do Číny přišly slovenskému premiérovi Robertu Ficovi právě teď celkem vhod. Proruskou rétorikou a okázale vyzdvihovanou suverénní zahraniční politikou orientovanou do čtyř světových stran si Fico udržuje podporu domácích voličů. I když to Slovensko poškozuje u partnerů v EU i NATO a komplikuje česko-slovenské vztahy. Komentář Praha 16:30 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico s ministryní kultury Martinou Šimkovičovou | Zdroj: TASR / Profimedia

Další důvod je nový, pro Fica nepříjemný a televizní úsluha Kremlu a cesta do Číny mu pomáhá přehlušit jeho podstatu. Slovenský premiér už nemá pod kontrolou celou koalici, zatím v jednom případě se jí nepodařilo v parlamentu prosadit vládní návrh – neměla dost hlasů. To je po roce vládnutí s výhledem do dalších tří vážný problém.

Orientace zahraniční politiky, jako by Slovensko ani nebylo členem EU a NATO, i nestabilita Ficova kabinetu jsou špatné zprávy pro vládu Petra Fialy (ODS), jejímž úkolem je pečovat o vztahy obou zemí za jakéhokoliv počasí. Ale varováním je i pro Andreje Babiše (ANO), který se za rok chystá vyhrát sněmovní volby a vládnout, pravděpodobně také v koalici.

Kamenem úrazu se pro premiéra Fica ukazuje spolupráce se Slovenskou národní stranou Andreje Danka, jehož desetičlenný poslanecký klub je ve skutečnosti shlukem radikálních jedinců a skupinek, které Danko před volbami nabral na kandidátku, aby se dostal do Národní rady. To se povedlo, stali se dokonce součástí vlády. Pak ale idyla skončila.

Červené linie

Dankovci dodali do vlády například ministryni kultury Šimkovičovou, která je personálním řáděním v kulturních institucích a celkovou nekompetentností ostudou i v očích některých voličů koalice. Do ministrů za Dankovo seskupení se veřejně obouvají i politici koaliční strany Hlas, tedy takového Směru pro racionálnější voliče.

A neukojené mocenské ambice teď vyvedly z klubu Slovenské národní strany trojici poslanců v čele s Rudolfem Huliakem. Ano, to je ten, kterého odmítla jmenovat ministrem životního prostředí prezidentka Zuzana Čaputová při sestavování Ficovy vlády s upozorněním, že dlouhodobě neuznává vědecký konsenzus o změně klimatu. Fico tehdy dodal náhradníka.

Teď Huliak nabízí další podporu vládě za křeslo ministra. To Fico odmítl a pohrozil, že kdyby zahlédl jen náznak vydírání, nasadí tajnou službu. Navíc čtyři poslanci Hlasu nejsou ochotní zvednout ruku pro všechno, co se v koalici upeče.

A pak je tu ještě Peter Kotlár. Tedy další pro Fica nepostradatelný poslanec Národní rady, od ledna pověřený vyšetřováním dění za covidu, který po půl roce práce oznámil, že na Slovensku žádná pandemie nebyla. Premiér Fico mu k hrůze řady koaličních poslanců na nedávné schůzce vyjádřil „plnou podporu při jeho práci“.

To je tedy vládní nejistá koalice, která od nástupu k moci podrývá pilíře demokratického Slovenska a otáčí jeho zahraniční politiku na Východ.

Co s tím má společného Andrej Babiš? Pro favorita příštích sněmovních voleb může být poučné, že Robert Fico si řekl o budoucího koaličního partnera, s nímž se nedá vládnout, už radikální prokremelskou kampaní plnou nepravd a konspirací.

Platí samozřejmě, že koalice se sestavují až po volbách, ale už v kampani se rýsují červené linie, jejichž pozdější překročení by vypadalo jako zrada na voličích.

Autor je šéfredaktor deníku Právo