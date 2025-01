Cesta do pekla bývá dlážděna nejlepšími úmysly. Dá se pochopit, že když se za humny válčí a mezinárodní ovzduší dál houstne, chtějí vládní politici bránit Česko a jeho zájmy co nejdůsledněji. Vždy se však ptejme, jakou cenu musíme za nové paragrafy zaplatit. Některé z těch, které byly vloženy do zákona, jemuž se přezdívá Lex Ukrajina 7, by nás mohly vyjít draho. Sněmovnou sice kompletní návrh prošel, ale v Senátu na růžích ustláno nemá. Komentář Praha 16:30 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vášně vyvolávají zejména dva pozměňovací návrhy koaličních poslanců. Zaráží už jen to, že něco tak závažného nevyprodukoval Fialův kabinet. S největší pravděpodobností ale koalice kalkulovala s tím, že poslanecké předlohy na rozdíl od těch vládních neprocházejí zevrubným připomínkovacím řízením a nevyjadřuje se k nim ani Legislativní rada vlády.

Lukáš Jelínek: Dávejme pozor, abychom nezačali opisovat od autokratů

Prvním absurdním bodem je chtít po Rusech dožadujících se českého občanství, aby se nejprve vzdali toho ruského.

Dokonce i europoslanec za TOP 09 Ondřej Kolář v tom cítí Kocourkov, poněvadž zatímco Putinovi agenti se zrušením ruského občanství problémy mít nebudou, opozičním aktivistům nebo kvalifikovaným expertům by Kreml nepochybně házel klacky pod nohy.

Druhý návrh je ještě spornější, už jen tím, že se přímo dotýká Čechů, Moravanů a Slezanů, přinejmenším těch, které jeden z autorů, poslanec za STAN Martin Exner pasuje na zrádce a kolaboranty.

Do trestního zákoníku tak má být zaveden nový trestný čin – neoprávněná činnost pro cizí moc, a to přesto, že vlastizradu, špionáž, sabotáž a další činy proti republice už náš právní řád postihuje.

Gumový paragraf?

V horní parlamentní komoře se podivují i členové koaličních klubů. Na gumovost paragrafu si třeba stěžuje senátorka Hana Kordová Marvanová, kterou nikdo z poklonkování Moskvě podezřívat nemůže. Nad možností nasadit odposlechy na člověka, který je podezříván z úmyslu spáchat tento trestný čin, kroutí hlavou nejeden právník.

Snahu maximálně Česko ochránit koaličním poslancům nikdo nebere. Uvědomili si ale, že si opozice vezme na paškál možné zneužívání zákona?

Hlasitě se na odpor postavil už šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který minulý týden v Mf Dnes strašil závanem totality a systematickou perzekucí nepohodlných názorů.

Ve volebním roce tak hrozí ještě vydatnější hloubení příkopů ve společnosti. Už dnes mají mnozí dojem, že svoboda slova dostává na frak. To je pochopitelně hloupost – stačí si pročíst všemožné sociální sítě prošpikované drby, nepravdami a fámami.

Jenže tomu žádnou represí nezabráníme a obviňování z činnosti pro cizí mocnost by v krajním případě v hon na čarodějnice vyústit mohlo. Záleželo by jen na tom, kdo a za jaký konec vezme tuhle palici do ruky.

Propaganda?

Hybridní války jsou realitou a propaganda míří všemi směry. V řadě zemí na východ od nás například zákonem svazují tzv. zahraniční agenty.

Vesměs jde o snahu diskreditovat organizace rozvíjející občanskou společnost, které jsou financovány ze západních zdrojů. Pobouřeni tím byli i mnozí čeští demokratičtí politici a aktivisté.

Proč ale potom sepisovat podobně kontroverzní legislativu, byť s bohulibým úmyslem demokracii chránit?

Co když to ve skutečnosti dopadne opačně? Po první svěrací kazajce přijde druhá a jednoho dne – bůhví za jaké vlády – se probudíme sešněrováni tak, že to ke svobodné společnosti bude mít hodně daleko.

Senátu či po něm prezidentu Pavlovi by mělo dojít, že prevence a důkladná argumentace jsou vždy lepší než zneužitelná represe.

Doba, kdy k nám už opět „mráz přichází z Kremlu“, na tom nic nemění. Naopak by měla být důvodem pečlivěji si uvědomovat rozdíly mezi demokratickým a autokratickým zřízením.

Autor je politický analytik.