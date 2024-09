Když minulý týden ve středu předstoupili před kamery ředitel hydrometeorologického ústavu, ředitel Povodí Vltavy, generální ředitel Hasičského záchranného sboru a tři ministři, v Čechách místy poprchávalo a na Moravě bylo polojasno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Světlé stránky povodní

Když pak všichni sborem naléhavě varovali, že nejpozději od pátečního odpoledne má na území České republiky extrémně pršet, takže hrozí povodně a lidé si mají zabezpečit majetek a sbalit evakuační zavazadla, zdálo se, že přehánějí a leckoho napadlo, jestli vlastně nešíří paniku.

Dostali jsme čas

O dva dny později začaly hladiny řek stoupat. Jenže to už byly prakticky všude v pohotovosti nejen úřady, záchranné složky a krizové štáby, ale i sousedé, kteří si pomáhali navzájem. Ti všichni měli čas se na blížící katastrofu připravit. A tváří v tvář nebezpečí se semknout.

Kdo sledoval v televizi nebo na internetu záběry z ohrožených míst, nemohl si nevšimnout atmosféry soudržnosti. Místo zoufalství a rezignace převažovalo odhodlání: „Společně to zvládneme.“ Protože jsme přece všichni na jedné lodi.

Dodejme, že diskuse o tom, zda volby kvůli povodním přeložit, či ne, moc plodná není. Vždyť co by měli říkat voliči v sousedním Německu, konkrétně v Brandenbursku, kde se volby do zemského parlamentu konají tuto neděli? O víkendu, kdy se zároveň budou do Brandenburska valit řekou Odrou masy vody z Polska.

Přesto se úřady ve Frankfurtu nad Odrou rozhodly přeložit kvůli povodni nikoli volby, ale jen pár volebních místností. Dodejme, že na výsledek těchto voleb se kvůli možnému vzestupu extremistické AfD čeká v Německu s napětím.

Autorka je dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu