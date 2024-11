Fico v talk show Rossiji-1? Vidíme, jak rychle se svobodný, demokratický režim může zvrhnout

Začíná být těžké pochopit, co se děje na Slovensku. Premiér Robert Fico (Smer) čerstvě poskytl rozhovor ruské televizi Rossija-1. Vystoupil v talk show 60 minut a rozhovor s ním vedla známá prokremelská moderátorka Olga Skabejevová, která po vpádu Ruska na Ukrajinu figuruje na sankčním seznamu Evropské unie i dalších zemí. Bratislava 6:29 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Jozef Jakubčo, Petit Press | Zdroj: Profimedia

Fico mluvil prostřednictvím videospojení, odpovědi ve slovenštině téměř překrýval hlas tlumočníka do ruštiny. Nevíme tedy s jistotou, zda byl překlad přesný, ale Fico se nebrání, takže asi přesný byl.

Podle ruské státní agentury TASS Fico prohlásil, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, ale on nevěří, že by jimi byl vstup této země do NATO. Neexistuje prý racionální zdůvodnění pro tvrzení, že Rusko má zájem na konfliktu s celým světem.

Kritizoval země Evropské unie, tvrdil, že jejich podpora Ukrajiny prodlužuje válku. Šířil ruskou propagandu, řekl, že Kyjev v roce 2022 odstoupil od mírových rozhovorů pod tlakem Západu nebo že západní sankce uvalené na Rusko nefungují. Moskvu vraždící Ukrajince nekritizoval.

Varování pro nás

Oznámil, že je „bez váhání připraven“ mluvit s prezidentem Putinem. Cituji: „Budu považovat za čest přijet do Moskvy, abych se zúčastnil oslav 80. výročí konce druhé světové války a především vítězství nad fašismem,“ řekl.

Oznámil, že sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv by si zasloužil pomník na Slovensku.

Koněv se sice na konci druhé světové války podílel na osvobození části střední a východní Evropy, ale také krvavě potlačil povstání v Maďarsku v roce 1956. V letech 1918 až 1919 se podílel na teroru proti hladovějícím rolníkům v okolí severoruské Vologdy. V roce 1921 měl podíl na brutálním potlačení rebelie kronštadtských námořníků bouřících se proti bolševické diktatuře atd. Doslova strašlivá postava.

Co vystoupením na jednom z nejvýznamnějších kanálů ruské propagandy, který přímo podporuje invazi na Ukrajinu, Fico vlastně sleduje? Proč to dělá?

Zjevně napodobuje maďarského premiéra Orbána. Zjevně jde svými kroky přímo proti postojům Evropské unie, která Ukrajinu podporuje.

Zdá se, že pracuje na tom, aby Slovensko EU opustilo. A nejen EU, jasný postoj k Rusku dává opakovaně najevo i v NATO. Fico tedy jako by mířil ven z unie i z aliance.

Zdrojem tohoto opouštění Západu je zřejmě mimo jiné domácí slovenská politika. Když to řeknu úplně banálně, slovenská opozice je prounijní a pro NATO, proukrajinská a protiruská, takže Fico to dělá opačně, hlavou dolů.

Podobně jako Orbán chce vládnout neomezeně a bez kritiky, proto jde přímo proti občanské společnosti a nezávislým médiím. Proto se obrací směrem k Rusku a k Putinovi, proto se otáčí zády k Bruselu, který autoritářské režimy neuznává a stojí jednoznačně proti nim. Fico si to chce dělat po svém, touží udusit, zničit slovenskou opozici.

A dál? Kam míří dál? S jakými státy chce malé Slovensko spolupracovat? S Ruskem, Běloruskem, Čínou, Severní Koreou? Zdá se to úplně absurdní, šílené.

Fico má ale i jiný význam, slouží jako vážné varování pro nás, pro naše voliče. Na Slovensku vidíme, jak rychle se svobodný, demokratický režim může zvrhnout.

Autor je komentátor Aktuálně.cz