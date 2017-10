Jak Babiš u slovenského ústavního soudu vlastně vyhrál

Všechny, kdož se radují z verdiktu slovenského Ústavního soudu o spolupráci Andreje Babiše se Státní bezpečností, čeká nemilé vystřízlivění. Šéf ANO totiž nejspíš nakonec vyhraje, každopádně se zlepšily jeho vyhlídky na příznivé rozhodnutí v soudní při, v níž se domáhá verdiktu, že byl jako agent StB s krycím jménem Bureš evidován neoprávněně. Komentář Praha 9:01 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (archivní snímek k mimořádného zasedání parlamentu, 23. března 2016). | Zdroj: Reuters

Jedna věc jsou totiž paragrafy, úplně jinou disciplínou pak způsoby, jak se na Slovensku dopracovat k žádoucímu výsledku. A právě tady Babišovy šance dramaticky stouply.

Pokud jde o právní posouzení, Ústavní soud rozmetal verdikty soudů nižších instancí (okresního, krajského i nejvyššího), které rozhodovaly ve prospěch Andreje Babiše.

Argumenty ústavního senátu znějí logicky a jsou v souladu s přirozeným chápáním spravedlnosti: je chyba, že bývalí příslušníci StB, kteří svědčili v Babišův prospěch, nebyli včas zbaveni mlčenlivosti; je další chyba, že soudy braly estébáky za důvěryhodné svědky, aniž by to „úplně a vyčerpávajícím způsobem“ odůvodnily; a třetí chyba – Ústav paměti národa nemá nic společného s evidováním agentů StB, takže neměl být v tomto ani podobných případech žalován on.

Slovenský ústavní soud nepožívá zdaleka takového respektu a úcty jako ten český a na Slovensku není považován za chrám spravedlnosti. Ale tento verdikt se trojici Ladislav Orozs, Lajos Mészáros a Ľudmila Gajdošíková povedl.

Jen pro přesnost: nerozhodovali o tom, jestli Andrej Babiš spolupracoval, či nespolupracoval s StB, jen vrátili věci na úplný začátek. Babiš je tedy veden jako agent a oprávněnost budou opět posuzovat obecné soudy.

A budou se přitom muset zabývat věrohodností estébáků, kteří už nebudou vázáni mlčenlivostí. Což ještě neznamená, že si na Bureše vzpomenou – praxe u českých soudů je taková, že bývalí příslušníci StB v drtivě většině případů pomáhají těm, co tvrdí, že jsou ve svazcích StB evidováni neoprávněně.

Koho žalovat?

Nejprve se ale bude muset vyřešit problém, koho v těchto případech žalovat, když už to není Ústav paměti národa.

Ústavní soud píše: „Povinným, tedy odpovědným subjektem, je vždy původce zásahu, tedy ten, koho řízení způsobilo zásah do práv fyzické osoby (v tomto případě Andreje Babiše – pozn. red.). Pod neoprávněným evidováním třeba rozumět činnost příslušných složek a příslušníků Sboru národní bezpečnosti, jejichž činností byl založen svazek žalobce a vytvořené dokumenty, které jsou obsahem tohoto svazku. Je tedy zřejmé, že původcem tohoto zásahu nemohl být Ústav paměti národa, který byl jako veřejnoprávní instituce zřízen přibližně 20 let poté, co byl tento svazek vytvořen, a třináct let poté, co došlo ke zrušení StB.“

StB samozřejmě žalovat nelze, možná její žijící bývalé příslušníky. Andrej Babiš už prohlásil, že podá žalobu na slovenské ministerstvo vnitra, o kterém se začalo v této souvislosti hned mluvit. Ministr vnitra Robert Kaliňák nicméně reagoval slovy, že považovat jeho ministerstvo „za nějakou nástupnickou organizaci StB je trochu scestné“.

V Česku žaloby tohoto typu míří na ministerstvo vnitra, nicméně situace na Slovensku není úplně shodná.

Některá součást státu se ale bude muset tohoto úkolu nakonec ujmout a slovenské ministerstvo vnitra vypadá jako nejlogičtější volba.

Zákulisně se dá dohodnout cokoliv

A právě v tomto okamžiku se šance Andreje Babiše na příznivý soudní verdikt dramaticky zvýší. Jak řekl v Českém rozhlase slovenský investigativní novinář z deníku SME Adam Valček: Je tam nějaký ministr, který má vlastní politické cíle a nemusí bránit veřejný zájem s takovou vervou, s jakou ho bránil Ústav paměti národa.

Přeloženo z diplomatické řeči – s ministrem Kaliňákem se dá zákulisně dohodnout cokoliv. On je neoficiálním vyřizovatelem takových věcí pro vládní stranu Směr a osobně pro premiéra Roberta Fica. Je například mistrem ve zpomalování těch vyšetřování, která se vládě nehodí do krámu.

Jeden příklad za všechny – neuvěřitelně se vleče vyšetřování jakéhosi Ladislava Bašternáka, který je obviněný z velkého podvodu na vratkách DPH. Kaliňák s ním v minulosti čile obchodoval, Fico má pronajatý byt v rezidenčním domě, který Bašternákovi patří. Ještě nějaké otázky?

Bude pak záležitostí jedné schůzky nebo jednoho telefonátu a ministerstvo vnitra bude ve sporu o oprávněnou či neoprávněnou evidenci Andreje Babiše ve svazcích StB postupovat rozumně: nebude pokládat nepříjemné otázky Babišovým svědkům, nebude tahat k soudu stohy spisů, v nichž se objevuje jméno Bureš, nebude se odvolávat, v žádném případě si nebude stěžovat u Ústavního soudu. Už jen proto, aby zbytečně neplýtvalo penězi daňových poplatníků, jimž je spolupráce nějakého Babiše s StB ukradená.

I kdyby byl zrovna českým premiérem.