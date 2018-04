Jak jsem poslal Prahu do exekuce

Když v letech 2011 a 2012 Praha dvakrát spadla do exekuce, tehdejší primátor Bohuslav Svoboda slíbil, že se město bude snažit najít „lepší mechanismy, jak takové věci do budoucna zabránit.“ Nejspíš se tak nestalo, protože letos v dubnu se magistrát ocitl v exekuci znovu, a to pro nezaplacené tři tisíce za prohraný soudní spor.

V roce 2015 jsem se městské příspěvkové organizace ROPID dotázal, kolik osob přepravují jednotlivé linky pražského dopravního podniku. Plánovači a objednavatelé dopravy to vědí díky přepravním průzkumům a právě jejich podrobné výsledky jsem chtěl také znát.

Konkurenční šaliny

Právníci na ROPIDu ale dospěli k závěru, že informace o počtech cestující ve městem stoprocentně vlastněném dopravním podniku jsou obchodním tajemstvím, a to i navzdory faktu, že v metru i tramvajích má dopravní podnik v metropoli monopol. Brněnský dopravní podnik rozhodně nemůže v Praze vyjet s vlastními šalinami.

K věci se následně vyjádřil i magistrát, konkrétně odbor rozvoje a financování dopravy. „Informace o vytíženosti tramvajových linek mohou mít nedocenitelnou hodnotu pro soutěžitele z jiných oblastí trhu (např. pro provozovatele konkurenčních druhů dopravy jako třeba taxislužba)“, napsal magistrát. Jak přesně taxíky konkurují tramvajím, už úředníci z odboru rozvoje a financování dopravy nevysvětlili.

„Zásadní pochybení správních orgánů a vysoká míra obecnosti úvah správních orgánů způsobila nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů,“ napsal pak letos, tedy po třech letech městský soud, když původní rozhodnutí zrušil. Při té příležitosti také městu nařídil, aby do měsíce uhradilo tři tisíce korun za náklady řízení.

A nestalo se nic, město pravomocný rozsudek ignorovalo, a o zveřejnění počtů cestujících nerozhodlo. A ani nezaplatilo dluh za prohraný soud. Nepomohl ani telefonát na příslušný odbor. Slíbili, že se ozvou, a už se neozvali.

Z jednoho prohraného sporu tak hned byly dva nové: žaloba na nečinnost kvůli tomu, že město navzdory soudu znovu nerozhodlo o zveřejnění dopravních průzkumů. A exekuce na majetek kvůli nezaplaceným třem tisícovkám.

Teprve rozhodnutí o zahájení exekuce, vyvěšené na Facebooku, město rozhýbalo. O věci se dozvěděl pirátský zastupitel Adam Zábranský, který se obrátil na šéfku magistrátu. Praha dluh obratem uhradila (exekuce se tak v dohledné době zastaví). A pokud městští právníci konečně rozhodnou, jak dál s dopravními průzkumy, odpadne i žaloba kvůli nečinnosti.

Suma sumárum

A jak vytížené že jsou tedy linky pražského dopravního podniku? Ani po třech letech, správním řízení, dvou soudních sporech a jedné exekuci to pořád nevíme. Město akorát zaplatí náklady soudu i exekutorovi. Pochopitelně ne ze „svého,“ nýbrž z městského, tedy „našeho“ rozpočtu. A jestli konečně zveřejní i dopravní průzkumy a my se tedy dozvíme, jak efektivní je dopravní podnik, je ve hvězdách. Snad k tomu nebude potřeba další exekuce.