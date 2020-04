Podivná trafika pro Haška svlékla červený svetr z Hamáčka

Nejdřív z něj udělal krizového „lídra“ jeho červený svetr, který poté pro jistotu nesundaval, načež sám sebe zase vrátil na zem, když volebním manažerem ČSSD pro krajské a senátní volby udělal Michala Haška. Tím totiž aspoň dočasně sjednocenou stranu zase rozhádal.

Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu. Skončit by mohl 25. května Číst článek

Přitom to byl právě Hamáček, kdo na adresu hradního pučisty Haška kdysi řekl, že kdo lže, nemá být politikem. Hašek totiž v televizi sám sebe usvědčil ze lži, když tvrdil, že nebyl na lánské schůzce u prezidenta Miloše Zemana, kde se po volbách v roce 2013 řešil puč proti tehdejšímu šéfovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi.

Teď na to ale najednou Hamáček zapomněl, když jihomoravského exhejtmana a paradoxně i svého poradce překvapivě navrhl na funkci volebního manažera strany. A vedením strany si to nechal podivně a narychlo posvětit zrovna během současné krize.

A to Hamáček dělal vše i pro prodloužení nouzového stavu, který samozřejmě prodlužuje i „kouzlo“ jeho červeného svetru, když z něj případně i dál dělá šéfa Ústředního krizového štábu. Tlačenkou nepopulárního Haška, jehož nemalá část ČSSD upřímně nesnáší, se ale vrací zpátky před krizi.

Další fiasko?

Tehdy mu někteří vlivní členové rozhádané strany vytýkali, že není lídr, který partaj spasí, a nebyli k němu proto loajální. Ostatně ještě během loňské kauzy s nejmenováním Michala Šmardy ministrem kultury Hamáček obden zjišťoval, že ČSSD vede jen nominálně.

„Je to velmi nečekané a nepříjemné. Nejde o to, co dokázal v minulosti jako hejtman, ale co se dělo kolem něho ve straně. Napsaly mi už desítky straníků, někteří z nich zvažují, že kvůli němu stáhnou krajskou kandidaturu. Člověk jako Michal Hašek se svou minulostí ve straně nemůže dělat volebního manažera... Napsal jsem poslancům, že nejsem schopen být dlouhodobě v poslaneckém klubu, který by se za osobnost typu Michala Haška postavil. S tím, že se to musí řešit, nebo nebudeme fungovat jako celek. Jeho jméno dělí a ničí,“ řekl Seznam Zprávám například poslanec ČSSD Petr Dolínek.

A podobně mluví i jiní vlivní členové strany včetně ministrů. I ti se kolem Hamáčka během koronavirové krize semkli, protože doufali, že z ní ČSSD i díky svému lídrovi v „červeném svetru“ vyjde aspoň trochu posílená. Strana totiž utrpěla debakly v posledních sněmovních, místních i evropských volbách a podle některých průzkumů ji po vypadnutí nejen z pražského magistrátu či Evropského parlamentu hrozí vypadnutí i ze sněmovny.

I proto už si nemůže dovolit další fiasko v letošních krajských a senátních volbách. Jmenováním Haška jejich partajním manažerem se ale Hamáček sám střelil do nohy právě ve chvíli, kdy se v ČSSD konečně na obě nohy postavil.

Autor je komentátor serveru Info.cz