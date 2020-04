ONLINE: Vláda podle Hamáčka požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května

Vláda v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Radiožurnálu to sdělil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle současného plánu měl stav nouze skončit 30. dubna. Kabinet na své večerní schůzi rovněž schválil soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona. Praha 21:19 23. 4. 2020 (Aktualizováno: 21:53 23. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) s šéfem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) | Zdroj: Profimedia

Premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení stavu nouze původně nepovažoval za nutné, šéf Ústředního krizového štábu Hamáček ale upozorňoval na to, že bez zvláštního režimu budou komplikovanější nákupy a distribuce ochranných pomůcek.

Debatu ovlivnilo čtvrteční rozhodnutí soudu, který zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby.

Kabinet měl čas do pondělí, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

„Proti rozsudku budeme podávat kasační stížnost. Z našeho pohledu by o tom měl rozhodovat ještě Nejvyšší správní soud,“ prohlásil po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle něj je prodloužení nouzového stavu nezbytné. „Reálně tu hrozí druhá vlna onemocnění covid-19. Pokud bychom ze dne na den rozvolnili všechna opatření, tak by to byl zásadní problém pro ochranu veřejného zdraví. Věřím, že to kolegové ze sněmovny pochopí a prodloužení nouzového stavu podpoří,“ řekl.

