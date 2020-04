Reakce na zrušení koronavirových opatření: neschopnost vlády i odpovědnost soudu za dopady

Rozhodnutí soudu o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem. Uvedl to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle opozice to ale spíš potvrzuje předchozí obavy, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Přečtěte si reakce některých politiků. Praha 14:21 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří politici reagují na rozhodnutí soudu o zrušení čtyř opatření o volném pohybu a maloobchodu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je též předsedou Ústředního krizového štábu.

‚Chaotická a nesrozumitelná.‘ Soud zrušil čtyři opatření omezující volný pohyb a maloobchod v Česku Číst článek

Jeho slova ještě doplnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová: „Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením. Zákon o ochraně veřejného zdraví není možné využívat namísto krizového zákona jako obecný zákonný titul pro omezování některých základních práv a svobod nebo maloobchodního prodeje.“

Prezident Miloš Zeman přijatá opatření proti pandemii opakovaně podpořil. Proto není s rozhodnutím soudu spokojený. „Soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí. Ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky,“ reagoval podle ČTK prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Rozhodnutí soudu podle některých zástupců opozice ukázalo, že vláda postupovala nezákonně a že je neschopná. Předseda ODS Petr Fiala Fiala uvedl, že rozhodnutí je smutným dokladem vládní neschopnosti a chaosu. Kabinet podle něj ohrožuje osudy lidí i prosperitu země.

Petr Fiala

@P_Fiala Rozhodnuti soudu je jen smutným potvrzením vládní neschopnosti a chaosu, která ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o kriz.řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřej. zdraví. 10 140

„Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda jedná v krizi nejen zmateně, ale i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu a ochranu,“ napsal Fiala.

‚Je to trapas‘

Šéf Pirátů Ivan Bartoš citoval z výroku soudu, že i za aktuální situace je nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. „Na to jsme upozorňovali do začátku a rozhodnutí soudu to jen potvrzuje,“ uvedl na twitteru.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Předseda senátu zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Na to jsme upozorňovali do začátku a rozhodnutí soudu jen potvrzuje naše slova. idnes.cz/zpravy/domaci/…? 4 110

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura reagoval, že rozhodnutí neznamená, že by daná omezení nebyla ve své době účinná a nutná.

„Rozsudek podle našeho názoru znamená, že bohužel místo vlády odborníků, kterou prosazovalo naše hnutí, máme zde vládu politiků kteří v rámci platného právního řádu nedokážou zprocesovat a vydat rozhodnutí tak, aby nemělo právní vady. Je to prostě trapas,“ uvedl. Opatření ale byla hlavně v první fází epidemie nutná, dodal.

Lidovecký poslanec Marek Výborný doufá, že vláda nebude proti rozhodnutí podávat kasační stížnost, ale zhodnotí všechna zrušená opatření a ta, jejichž zachování považuje za důležité, převede do režimu krizového zákona. V rozhovoru pro Českou televizi se nechtěl vyjadřovat k tomu, zda aktuální situace bude mít nějaký vliv na lidovecký odmítavý postoj k prodloužení nouzového stavu.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu. Teď chceme vědět, kdo a jak nahradí vzniklou škodu živnostníkům a podnikatelům!



novinky.cz/koronavirus/cl… 6 88

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce vědět, kdo nahradí škodu vzniklou živnostníkům a podnikatelům. „Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu,“ konstatoval.

Petr Gazdík

@petrgazdik Na začátku bylo hlavně PR a bílý plášť pana premiéra. Teď se ukazuje, že ani v čase krize s námi vláda nesmí cvičit, jak jí napadne. Ještě nejsem v diktatuře!

1url.cz/Vz238 3 40

Místopředseda hnutí Petr Gazdík dodal, že se ukázalo, že ani v čase krize s občany vláda „nesmí cvičit, jak ji napadne“. Europoslanec STAN Stanislav Polčák vyzval Vojtěcha k rezignaci.

‚O mluvte se a odejděte‘

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové soudní rozhodnutí ukázalo na chaos a nekoncepčnost při přijímání vládních opatření. „Bylo jasně řečeno, že není přípustné, aby vláda při vydávání omezujících opatření účelově přenášela svou odpovědnost na jedno ministerstvo a tím se snažila vyhnout své zákonné povinnosti nahradit občanům škody,“ napsala Adamová.

Markéta Adamová

@market_a Je dobrá zpráva, že v této situaci existuje vymahatelnost práva, což je znak právního státu. Špatná zpráva je, že vláda právo ignoruje.



Rozhodnutím vlády o odložení voleb to začalo a nezákonným omezením obchodu a volného pohybu pokračuje. Poškození se teď doufám dočkají nápravy. 13 251

Podle ní se také potvrdilo, že vláda nebyla svá až přehnaně omezující opatření schopná dostatečně vysvětlit a právně odůvodnit, dodala. „A to je základním předpokladem dobrého fungování právního státu?“

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru napsal, že Česko potřebuje správce, který respektuje pravidla a republiku spravuje odpovědně a efektivně. „Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte,“ vybídl ministry.

Miroslav Kalousek

@kalousekm Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte. Svobodný občan nepotřebuje vůdce, který opovrhuje pravidly. Potřebuje správce, který respektuje pravidla a spravuje odpovědně a efektivně. novinky.cz/koronavirus/cl… 88 869

Soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona.

Nájemné bytů se teď zvyšovat nebude. Vláda ho zmrazila po dobu koronavirových opatření Číst článek

Kabinet má nyní podle soudu do pondělí 27. dubna čas, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Soudem zrušená opatření nejprve vláda v polovině března vydala na základě nouzového stavu. Následně je ale přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev nebo zrušil zóny placeného parkování.