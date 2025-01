Jourová vs. Musk? To je nerovný boj

V semináři, který se konal ve Sněmovně minulý týden a věnoval se ovlivňování voleb v Moldavsku a Rumunsku, Jourová uvedla, že zatímco její výrok měl osm milionů zhlédnutí, ten Muskův si přečetla miliarda lidí.

Těžko hledat výstižnější popis situace, ve které se nacházíme. Byť čerstvě k němu lze přidat několik dalších momentů.

Donald Trump v inauguračním projevu řekl: „Po letech neústavních pokusů omezit svobodu vyjadřování zastavím veškerou cenzuru a ve Spojených státech obnovím svobodu slova.“ V praxi to znamená konec prověřování nekorektních výstupů na sociálních sítích, kde se bude moci přehánět, fabulovat, dehonestovat a šířit dezinformace.

Co s rizikovým obsahem?

Ve stejnou chvíli, kdy svět vstřebával Trumpovu řeč, se čeští poslanci vrátili k zákonu o digitální ekonomice, který implementuje do právního pořádku Nařízení o digitálních službách. Tato směrnice z roku 2022 komplexně upravuje daný sektor v rámci Evropské unie.

V tuzemsku bude mít dozorovou a vymáhací pravomoc Český telekomunikační úřad. To značí, že bude monitorovat rizikový obsah na velkých platformách. Na ně budou apelovat i takzvaní prioritní oznamovatelé, když odhalí nějakou neplechu.

Neboli česká neziskovka se obrátí na lidi Elona Muska či Marka Zuckerberga s výzvou, aby nevhodný, matoucí či lživý příspěvek odstranili.

Všichni asi tušíme, že se nepřetrhnou. Věra Jourová k tomu podotkla, že online platformy neberou národní evropské státy příliš vážně. Proto je žádoucí, aby s nimi jednala Evropská komise.

Místopředseda ANO a stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček už hbitě konstatoval, že by zákonodárci měli schvalování zmocňovací normy odložit, protože by si to Česká republika mohla s novou americkou administrativou rozházet.

Představitelé Babišova hnutí také dodali, že se chystají i další oklešťovací předpisy, především mediální novela a zákon o volebních kampaních.

Vlně výmyslů jde čelit rozumem

Panelisté v dolní komoře zdůrazňovali, že šiřitelé fake news mají šanci uspět hlavně tam, kde je nakypřená půda. Donald Trump, Robert Fico nebo Herbert Kickl nespadli z nebe a ani je nedosadili Putinovi digitální pohůnci. Na politický piedestal je vynesli primárně jejich neúspěšní předchůdci.

Jakkoli se budou evropské autority, tajné služby či seriózní média snažit zatarasit příliv výmyslů a hnojometů ze sociálních sítí, bude to nerovný boj. Ta vlna se přes nás nepochybně převalí.

Ale nemusíme se v ní utopit. Stačí používat nejlepší nástroj, který člověk má, totiž vlastní rozum.

A pokud si nebude jistý, může přizvat pomocníka. Několikrát citovaná prorektorka Univerzity Karlovy Věra Jourová naznačila, kdo by jím mohl být, neboť podle ní se už brzy arbitrem pravdy stane umělá inteligence.

