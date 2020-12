Hnutí ANO si uvědomuje, že po volbách mohou jeho dnešní spojenci z ČSSD a KSČM skončit bez poslaneckých mandátů, a na dílčích projektech se učí spolupracovat s konzervativní pravicí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Bližší stranická košile než koaliční kabát

Výsledkem je zrušení superhrubé mzdy doprovázené daňovými pásmy 15 a 23 procent i odpor k rozšiřování okruhu příjemců přídavků na děti a nákladné důchodové reformě představené ministryní Janou Maláčovou (ČSSD).

Sociální demokraté nad počínáním babišovců, kteří bez mrknutí oka ignorují programové prohlášení společného kabinetu, skřípou zuby. Z vlády ale neodejdou. V neděli na ČT24 sice u Václava Moravce jejich předseda Jan Hamáček uvedl, že ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu a pak se poradí. Z jeho strany ale šlo spíš o trestuhodnou komunikační neobratnost než o avízo radikálního kroku. Všichni ostatně vědí, že Hamáček patří v Lidovém domě k nejpevnějším zastáncům koalice s ANO.

Zintenzivnit zákopovou válku

Proto byla zbytečná i poťouchlá reakce premiéra. „Jestli má ČSSD se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně odejde a přestanou o tom donekonečna mluvit,“ opáčil Andrej Babiš (ANO) a dodal, že bez sociálních demokratů by vláda fungovala lépe.

‚Nechci druhý rok 1948.‘ ČSSD odchodem z vlády hrozila kvůli výměně Staňka i schůzce na Vyšehradě Číst článek

Byť si to ne všichni její členové myslí, tak z pohledu ČSSD je před volbami výhodnější využít ministerská křesla k prezentování odlišností od hnutí ANO. Shrnout se dají do konstatování, že Babiš je levicový jen v utrácení peněz, nikoli v jejich výběru.

To sociální demokraté se nežinýrují mluvit o progresivnějších daních z příjmu nebo o nových sektorových daních. Pak by šlo stabilizovat a posílit penzijní systém, stejně jako veřejné služby od školství, přes zdravotnictví až po ozbrojené složky.

ANO dává přednost jednorázovým a nekoncepčním výdajům, jako je sleva na jízdné pro seniory a studenty. Hlavně si však nechce lámat hlavu s příjmovou stránkou rozpočtu. To raději naseká dluhy nebo natáhne ruku k Evropské unii.

Otázka ale je, jak daleko dokáže ČSSD ve vyhraňování se vůči babišovcům zajít. Pro daňový balíček ruce nezvedla, návrh státního rozpočtu pro rok 2021 v podobě, v jaké leží ve sněmovně, je připravená podpořit. Leč odmítá hlasovat pro rozpočtovou novelu, kterou právě s ohledem na daňové změny chystá na počátek roku ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Sociálním demokratům by se kvůli zdůraznění pravo-levého konfliktu hodilo, kdyby i v tomto případě pomohli Babišovi občanští demokraté. To se ale nezdá být pravděpodobné. ANO by spíše zůstalo osamoceno, protože ODS nad jeho rozpočtovou politikou ohrnuje nos.

Jestli by se někomu rozpad koalice hodil, není to sociální demokracie, nýbrž hnutí ANO. Pakliže by se na jaře konaly předčasné volby, udělalo by lepší výsledek než na podzim. Nemusí se trápit ani s penězi na kampaň, ani s dohadováním předvolebních koalic. Nedoplatilo by ani na případnou přechodnou vládu. Kdyby v ní bylo, rozhazovalo by plnými hrstmi. Kdyby v ní nebylo, soustředilo by se na vemlouvavou marketingovou kampaň.

Také proto patrně sociální demokraté v Strakovce zůstanou a zintenzivní zákopovou válku s koaličním partnerem. Když už udělali tu chybu a v roce 2018 si s Babišem plácli, nezbývá jim než svést klíčovou bitvu o levicový elektorát, který od nich a komunistů přešel k ANO. ČSSD doufá, že se voliči zaleknou Babišovy družby s pravicí a vrátí se z vandru domů. Možností, že by mohli zakotvit někde úplně jinde, se netrápí. Naděje holt umírá poslední.

Autor je politický analytik