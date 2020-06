Twitter, Trump, Facebook a Česko

A téhož dne této firmě vyhlásil boj, a to nejen ve své zemi, ale i v západním světě podepsáním výkonného příkazu k „zabránění online cenzuře“. Tak komentovala západní média krok Donalda Trumpa.

Americký prezident svým příkazem reagoval na dvě upozornění u svých příspěvků, která se týkala hlasování v prezidentských volbách pomocí dopisů. Společnost ho obvinila ze šíření zavádějící informace, protože tento způsob volby existuje bez problémů v USA už řadu let (a nikdy se neukázalo, že by docházelo k manipulacím).

V praxi označení vypadá tak, že příspěvek je na obrazovce překryt sdělením, že obsah je nepravdivý a pak je na uživateli, jestli si ho otevře, nebo ne. A jaký postoj k němu i autorovi zaujme.

Trump svůj krok zdůvodňuje tím, že – jak ukázaly naposled volby do kongresu v roce 2018 – byli republikáni a jejich konzervativní hlasy na Twitteru vytěsňovány. Ale podobně kritizuje i ostatní média. Proto v jeho příkaze se hovoří o tom, že není možné aby onlinové platformy jako Twitter, Facebook, Instagram a YouTube rozhodovaly o tom, co se bude po sítích Američanům sdělovat.

Obalamutit velká média

Twitter představuje pro Trumpa hlavní komunikační kanál a v USA jeho příspěvky sleduje 80 milionů lidí. Pokud v těchto dnech prezident řekne, že by chtěl svůj kanál smazat nebo by chtěl Twitter zakázat, je to pravděpodobně pouze koketování. Důvod je zřejmý: vytvořit podobně fungující PR kanál v jiné síti by bylo příliš nákladné.

Právní spory se dle odborníků potáhnou kolem jeho nařízení léta, protože ani prezident nemá právo vykládat federální zákon. Twitter podle šéfa Jacka Dorseye prezidentův příkaz nehodlá respektovat: nezveřejňuje ani politickou reklamu, je vydavatel, a ne platforma. U Facebooku je tomu v USA jinak, tam zůstávají prezidentovy výroky bez komentáře.

V České republice to, čemu se říká factcheckig, tedy kontrola faktů, provádí od března ve spolupráci s agenturou AFP Demagog.cz, kde se touto službou zabývá Laďka Mortkowitz-Bauerová. Ta má možnost, jak sama nedávno sdělila Deníku N, kontrolovat příspěvky, které politici na sociálních sítích jen sdělují.

Autorské příspěvky politiků či politických stran se ověřovat nesmí. Pokud ale takové příspěvky převezmou další uživatelé, tam se jako nepravdivé označují. Na Fake News upozorní kontrolory buď sami čtenáři, nebo speciální algoritmus, umělá inteligence, která umí sledovat vytipované zdroje a stránky. Úkolem novináře pak je takové nepravdivé tvrzení (podle velmi přísných pravidel) vyvrátit a doložit jasnými důkazy, že skutečnost je jiná.

V prvních měsících šlo podle Demagog.cz jen o jednotky případů, které se týkaly koronaviru, uprchlíků a o jeden úsměvný případ o výskytu delfínů v Benátkách. I tuto zprávu paní Laďka Mortkowitz-Bauerová vyvrátila, protože, jak sdělila, ukazuje „jak je dnes jednoduché obalamutit i velká média“.

Autor je publicista