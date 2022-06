Dopravní podnik hlavního města představuje tučnou rybu s ročním obratem kolem 20 miliard. Žádný div, že je objektem zájmu všelijakých typů. Což jsme viděli při jízdenkovém případu, nakonec tak zamotaném, až vyústil do nikam. Ačkoli zisky z něho šly velmi konkrétně někam. Komentář Praha 16:30 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hlubuček ze STAN | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

A kdyby se ho povedlo dotáhnout (hrozily nemalé tresty), třeba by si nikdo netroufl podnik uchvátit tak důkladně, jak to plyne z pozvolna zveřejňovaných informací o aktuální kauze, jíž se dost možná bude říkat Hlubuček, neboť bez vysokého magistrátního politika hnutí STAN tohoto příjmení by se záměr těžko realizoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: STAN v hluboké louži

Na prvý pohled vlastně jednoduchý: pár spřažených osob postupně dosadí na klíčová křesla dopravního podniku své lidi, což dokázal zařídit vlivný Hlubuček, a přes zmanipulované veřejné zakázky pak vesele inkasuje úplatky.

Šlo to jako po másle a skupina řízená lobbistou Redlem, někdejším komplicem mafiána Krejčíře, jinak údajně dost obezřelá, si musela být dost jistá, opřena o solidní politické krytí. Přesto se policii podařilo ji monitorovat a vyšetřovatelé asi mají příslovečně nabito. I když zdání zvlášť v podobných případech mnohdy klame.

Největší v sérii

Třeba tomu tak tentokrát nebude, když už se nepovedlo od chuti na dopravní podnik odradit zločince verdikty v jízdenkové kauze, od níž se ta současná liší přímým zapojením politika vládní strany, jíž by to možná tolik neohrožovalo. Hlubuček byl prostě černá ovce, hned mu pozastavili členství a sám rezignoval na veškeré funkce.

Jen kdyby nešlo o další nepříjemnost v úplné sérii tvořené neprůchodností místopředsedy Michalika na ministerský post kvůli jeho podnikání, iluzí kolegy Farského podržet si poslanecký mandát i při dlouhodobé zahraniční stáži, dále podezřelými sponzorskými dary a také nárokem dalšího místopředsedy Polčáka na vysoké palmáre za zastupování obce Vrbětice. Přičemž hnutí vše hasilo, až když nebylo zbytí.

Co jiného tedy mohlo čekat, než nynější huronské veselí opozice i s voláním po rezignaci předsedy Rakušana na post ministra vnitra? I když ten se může hájit, že kauzu nebrzdil a STAN se od Hlubučka rázně distancoval. Jenže je tu ještě podezření, že má mozek skupiny Redl už dlouho blízko k podstatným politikům hnutí ze Zlínska.

Vykasat si rukávy

O takové munici mohly ANO a SPD jen snít, teď ji mají před komunálními volbami vrchovatě. I když rozstřílet pětikoalici asi nemíní, patálii s inflací, cenami energií a tak dále ponechají s gustem Fialově vládě. Tu kauza v očích veřejnosti nutně pošramotí a kdo se na podzim těšil ze změny, může si pochmurně opakovat rčení o jednom za osmnáct a druhém bez dvou za dvacet.

Zvlášť jestli se skutečně uvnitř STANu o Hlubučkově toxicitě nějaký čas vědělo a nic se nestalo. Dokonce snad přes Rakušanovu snahu. Což by ale volalo po tom, aby si předseda, pokud má svědomí čisté, vykasal rukávy a zapomněl na sentiment. V duchu přitom může klidně klít, proč nešlo nejen kvůli čachrům s pražskými jízdenkami už dávno pár lidí za mříže a další jim podobné přešla chuť na tučné ryby.

Autor je komentátor Českého rozhlasu