V rozhovoru pro server Aktuálně.cz byl premiér a předseda ODS Petr Fiala dotázán, co se s ním stalo, že už není k Evropské unii „zdaleka tolik kritický", jako byl před deseti lety. Tedy v době, kdy Unii kritizoval podstatně víc než jeho hlavní politický soupeř, předseda ANO Andrej Babiš. Komentář Praha 16:30 18. července 2024

V roce 2014 v knižním rozhovoru nazvaném Profesor na frontové linii mluvil Fiala o „naprosté nepřipravenosti Evropy zvládnout obrovskou migrační vlnu“, přerozdělování migrantů mezi země Unie prohlásil za „naprosto šílenou, absurdní, scestnou a nehumánní myšlenku“, tvrdil, že mnoho utečenců se „odmítá integrovat“, a varoval Česko před „vlastním sebezničením“.

Martin Fendrych: Petr Fiala mluvil v opozici o Evropské unii jako Babiš. Coby premiér přístup změnil, ale nepřizná to

Dále tvrdil, že kvůli Unii „dramaticky vzrůstá byrokratická zátěž, právní džungle a další věci“.

Když to shrnu, v roce 2014, v době, kdy u nás vládl premiér Bohuslav Sobotka, sociální demokrat, spolu s ANO a lidovci, byl Petr Fiala prostě klasický, antibruselský odeesák, který z opozičních lavic nenechal na Evropské unii nit suchou.

Změna jazyka

Nyní na otázku, co se s ním stalo, že už není tak kritický, odpověděl: „Za všemi dřívějšími názory si dodnes stojím. Ale – omlouvám se za ten výrok – jen hloupý člověk neupravuje svůj jazyk ve chvíli, kdy se stává premiérem. Tím nemyslím názory nebo myšlenky, ale jazyk. Moje slova mají přece úplně jinou váhu třeba v zahraničí, když jsem byl opoziční politik a nyní když jsem premiérem. Co je ale podstatné, změnila se Evropská unie.“

Zvláštní úvaha. Protože se stal premiérem, není zdaleka tak kritický a jeho slova mají jinou váhu. V podstatě říká, že si v opozici může vykládat, co chce, nenese přece odpovědnost před zahraničím.

Chápejme to tak, že jako premiér by nás těmi řečmi, které vedl dřív, mohl poškodit. Podivuhodná nekonzistence. Mluvím jinak, protože jsem premiér.

Fiala tím ospravedlňuje postoje politiků, jako je dnes lídr opozice Andrej Babiš, ale úplně stejně ospravedlňuje to, co v opozici říká a dělá Tomio Okamura (SPD). Babiš své ANO zaparkoval v nacionalistické, většinově proruské frakci Evropského parlamentu, ale není premiérem, tak co?

... a změna názorů

Další věc, Fiala prý nezměnil „názory“, ale jen „jazyk“. Za prvé: svoje názory dáváme světu najevo především pomocí jazyka. Za druhé: názory změnil.

Přistoupil, podle mne rozumně, na migrační pakt, i když samozřejmě není dokonalý. A migrační pakt uprchlíky dál buď rozděluje, nebo za ně stát odvádí peníze pro země, které je přijímají.

Za Fialy jsme přijali statisíce válečných uprchlíků a Česko sebe samo nezničilo. Naše země předsedala Evropské unii a o byrokratické zátěži už Fiala nemluví.

A změnila se opravdu Evropská unie? Green Deal drží dál a přijala migrační pakt. V tom se nezměnila.

Změna se týká prakticky výhradně Ruska. Po útoku na Ukrajinu se západním unijním zemím otevřely oči. To je změna.

Od Fialy by bylo fér, kdyby řekl, že se jako opoziční politik choval dost podobně jako Babiš a říkal věci, které mu měly nahnat voliče. Od reality byly značně vzdálené, levné, populistické. Názory změnil a s nimi, přirozeně, i jazyk.

Autor je komentátor Aktuálně.cz