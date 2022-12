Prezident není monarcha, tvrdí Piráti a mají pravdu. Už jenom kvůli tomu, že se prezidentem člověk může stát pouze tím, že uspěje ve volbách. Přesto se hlava státu může jako monarcha cítit. Sídlí na Pražském hradě, ze kterého může dolů shlížet na poddaný lid. Komentář Praha 21:09 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský hrad uzavřený veřejnosti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podobných pocitů by Piráti prezidenta rádi zbavili. Konkrétně tím, že by jeho sídlo přenesli někam jinam. Tím by odpadlo dilema, jak nechat pro veřejnost maximálně přístupnou významnou historickou památku a zároveň zajistit bezpečnost hlavě státu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Piráti by rádi zbavili prezidenta pocitu, že je monarcha

Nejde však pouze o to, odkud prezident úřaduje. Podstatné je, nakolik respektuje Ústavu a zda si v některých momentech skutečně nepočíná jako monarcha, který si může dovolit prakticky cokoli. Nahrávají tomu příliš komplikované podmínky, za kterých je možno učinit hlavu státu za své chování odpovědnou.

Pokud existuje podezření, že hrubě porušila Ústavu nebo se dopustila velezrady, může na ni být podána žaloba k Ústavnímu soudu. K tomu je však potřeba souhlas tří pětin přítomných senátorů a také tří pětin všech poslanců. Zmiňovaná většina se jen obtížně dává dohromady. Také kvůli tomu, že někteří politici upřednostňují své zájmy a tudíž dobré vztahy s prezidentem.

Změny Ústavy?

Pokud si hlava státu udržuje mezi zákonodárci potřebnou podporu, může se chovat jako monarcha. Tedy vykládat si Ústavu po svém a neriskovat, že rozhodnutím Ústavního soudu přijde o prezidentský úřad. Proto by Piráti chtěli zmiňovaná pravidla změnit.

Nový šéf Ústavního soudu? Zeman chce vyvolat chaos a prodloužit si mandát, míní novinářka Číst článek

Podle jejich návrhu by se mohla hlava státu zodpovídat před Ústavním soudem už v momentu, kdy by příslušnou žalobu podpořila prostá většina v obou parlamentních komorách.

Zároveň by Piráti prezidenta rádi zbavili výsady, že ho po dobu výkonu funkce nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek. Podle nich by to bylo možné v momentu, kdyby s tím sám souhlasil nebo to posvětil parlament. Pokud by k tomu skutečně došlo, asi by se hlava státu nemohla cítit jako monarcha. Zároveň by však mohla více podléhat vlivu politiků.

Je to pochopitelně věc diskuse. Týkat by se mohla také snahy Pirátů zpřesnit výkon některých prezidentských pravomocí. Praxe totiž ukazuje, že život je příliš rozmanitý na to, aby byl precizně popsán v zákonech.

Ty ústavní mohou být měněny pouze se souhlasem tří pětin všech poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Piráti obsadili ve sněmovně pouze čtyři křesla, proto je prosazení jejich návrhů málo pravděpodobné.

Přesto deset let fungování přímo zvoleného prezidenta vybízí k odborné diskusi o změnách Ústavy. Mandát přímo od občanů a velmi malá pravděpodobnost, že za své počínání skončí před Ústavním soudem, může z prezidenta učinit monarchu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu