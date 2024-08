Jeden z politických vězňů Putinova režimu, jeden z těch, kteří byli osvobozeni díky Západu Vladimir Kara-Murza na první tiskové konferenci řekl: „Kremelská propaganda chce navodit dojem, že všichni lidé v naší zemi podporují putinovskou diktaturu a podporují Putinovu agresivní válku na Ukrajině. To je lež. Nedovolte, aby vás přesvědčovali, že tato kremelská lež má alespoň nějaký vztah k realitě.“ Komentář Moskva 6:29 10. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční politik Vladimir Kara-Murza | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tvrzení obsahuje řečnickou figuru, která ovšem rovněž nemá vztah k realitě. Kremelská propaganda netvrdí, že režim a válku na Ukrajině podporují všichni obyvatelé Ruské federace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Ruští opozičníci? Důvěřuj, ale prověřuj

Ve skutečnosti totiž stačí, že převažující část obyvatelstva se proti režimu a válce nebrání. Podporu si režim jistí stále se zvyšujícími částkami pro ty, kteří jsou ochotni jít na Ukrajinu vraždit.

Vedle Kara-Murzy a jeho kolegů, kteří se na tiskovce vyjádřili obdobně a vyzvali Západ ke změkčení sankcí proti Ruské federaci, by bylo objektivní uvést jiná stanoviska – od Rusů, kteří jsou proti režimu.

Akademik Jurij Pivovarov je historik v odborných kruzích i u veřejnosti známý, jako analytik dějin a současnosti Ruska. V Novaya gazeta Evropa před pár dny zveřejnil stať s názvem Vítejte v pravoslavném Íránu. O příčinách historického pesimismu ohledně osudu Ruska.

26:23 Propuštění Rusové dostali cejch ‚zahraničních agentů‘. Je to pro ně hořkosladké, hodnotí Pazderka Číst článek

Její základní myšlenka je:

„Stále méně věřím v to, že se po skončení Putinovy epochy bude ruský lid chtít – a moci – vrátit na cestu svobody a demokracie. Nejspíše podpoří diktátorovy následníky, nikoli nepočetné demokraty, kteří jsou mu cizí – ,už jsme to jednou zkusili a opakovat chaos, nespolehlivost a bídu nechceme!‘. Navíc budou mít Putinovi následníci v hrsti Ruskou pravoslavnou církev, která kolem sebe energicky seskupuje nejreakčnější síly ruské společnosti… To všechno ovládá mentalitu mnoha milionů obyvatel Ruska. To všechno napomáhá transformaci země v ‚pravoslavný Írán‘. Nelze vyloučit, že podobný režim bude vládnout několik desetiletí – vybavte si dlouhověkost sovětské moci.“

Od vězňů přišla kritika Západu

Ve vystoupení osvobozených ruských politických vězňů zazněla na tiskovce kritika Západu z pozic lidí, kteří vše vědí lépe. Novinářka Anna Roseová má ruské kořeny, ale dlouhá desetiletí žije v Německu. Reagovala velkým textem na Rádiu Svoboda.

Na základě letitých zkušeností s Rusy, kteří odsuzují Putinův režim a hlásí se k liberálním hodnotám, mimo jiné napsala: „Postupem času množství těch, kteří si stěžovali na ‚zlý Západ‘, rostlo a jejich argumenty byly podpořeny iracionální přesvědčeností, že správně chápou vše, co se děje v demokratických zemích. Jenže tato přesvědčenost stála na předsudcích, na absenci zájmu o jiný svět, na povýšenosti a namyšlenosti.“

Kdo důvěřuje pozicím ruských osvobozených politických vězňů, by si mohl vybavit přísloví, které kdysi řekl Ronald Reagan Michailu Gorbačovovi: „Důvěřuj, ale prověřuj.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz