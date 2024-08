Propuštění Rusové dostali cejch ‚zahraničních agentů‘. Je to pro ně hořkosladké, hodnotí Pazderka

Radost z největší výměny vězňů mezi Ruskem a Západem od studené války začíná opadat a místo toho vyvstávají otázky. „Pro některé propuštěné Rusy je to hořkosladké. Nejen že jsou proti své vůli deportováni, ale zároveň tímto vším dostávají v Rusku naprosto jasný cejch zahraničních agentů,“ připomíná v Interview Plus odborník na Rusko a postsovětský prostor a šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.

