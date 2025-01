Skončí válka na Ukrajině ještě letos? A jaké jsou limity jejich plánů?

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov na nedávno skončené konferenci Kontaktní skupiny Ramstein, která se už po 25. konala na stejnojmenné americké základně v Německu, popsal ukrajinskou válečnou strategii pro tento rok. Kdekdo přitom doufá, že právě letos válka skončí. Komentář Kyjev/Moskva 6:29 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nač máme na frontu hnát další vojáky, když stejně nebudou mít čím bojovat, říká Zelenskyj (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Během konference jsme představili náš další plánovaný postup, který spočívá na čtyřech základních sloupech: Těmi jsou stabilizace frontové linie, posílení naší obranyschopnosti, posílení obrany mořského a vzdušného prostoru a konečně symetrická reakce na pokusy agresora dosáhnout převahy za pomoci přečíslení našich technických a lidských možností,“ napsal pan Umerov minulý pátek na Facebooku.

A tady šéf ukrajinského resortu obrany naráží hned na několikerý problém. Je to zaprvé prozatímní neochota hlavně prezidenta Zelenského poslat na frontu mladé muže mezi 18–25 lety, což by byly desetitisíce až statisíce nových vojáků.

Ti jsou určitě zapotřebí ve výrobě, ale v neposlední řadě i pro zachování genofondu národa, jehož početnost se povážlivě zkracuje. Jenže fronta by je potřebovala taky.

S tím souvisí třetí problém, a tím jsou trvale nedostatečné dodávky západních zbraní. „Nač máme na frontu hnát další vojáky, když stejně nebudou mít čím bojovat,“ říká Volodymyr Zelenskyj.

A pak je tu čtvrtý, velmi choulostivý problém, a to je až masová dezerce ukrajinských vojáků. Od začátku války je takovýchto případů svévolného opuštění jednotky či dokonce bojových pozic přes 120 tisíc. Při nedostatku mužů je ukrajinský zákon velmi benevolentní, a pokud se voják nakonec ke své jednotce vrátí, není napoprvé trestně stíhán.

Trump a Putin

O to vítanější jsou jistě signály, které naznačují, že válka by letos přece jen mohla skončit. Možný konec bojů do půl roku, jak ho po svém zvolení americkým prezidentem zformuloval Donald Trump a před pár dny znovu zopakoval jeho bezpečnostní poradce Mike Waltz, v současné době připravující první, zatím zřejmě telefonický kontakt Putin-Trump.

Ještě optimističtější je zvláštní Trumpův vyslanec pro Ukrajinu, generál ve výslužbě Keith Kellogh, který mluví dokonce o pouhých sto dnech, do nichž by boje měly skončit.

Pomyslný míč je tedy v tuto chvíli na ruské straně a je otázka, jaké podmínky si ruská strana, které se loni ve válce vojensky vedlo, minimálně pro zastavení palby bude klást.

