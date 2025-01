Stačilo! přepočet nestačí

Že se koalice Stačilo!, která kvůli chybějícím devíti hlasům nevstoupila na podzim do zastupitelství v Libereckém kraji, nehodlala s krutým součtem smířit, se dalo pochopit. I že se po zamítavém verdiktu krajského soudu obrátila na soud ústavní. Ten také před Vánoci její námitku uznal ve smyslu, že se nemají přepočítat výsledky v celém kraji, ale pouze v pěti okrscích, o které koalici šlo, a doložila sedm čestných prohlášení voličů o pochybení. Komentář Liberec 16:30 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ústavní soudci ovšem také upozornili, že stěžovatelka, čili Stačilo! – v Libereckém kraji šlo o spojení KSČM a České strany národně socialistické –, do některých volebních komisí nedelegovala své zástupce. A zkomplikovala si tím své postavení, pokud jde o přesvědčivé doložení konkrétního porušení volebního zákona.

Krajský soud tedy přepočet 1084 hlasů provedl, skutečně shledal ve třech okrscích dílčí chyby, především pokud jde o zacházení s neplatnými hlasy. Ale přitom nezjistil, že by nebyly přičteny preferenční hlasy kandidátce Stačilo!, což byl jeden z hlavních důvodů podnětu.

Od devíti k pěti

A co se jeví jako hlavní: Podle soudu nepřišla koalice o křesla v hejtmanství kvůli devíti hlasům, ale pěti. Což je útěcha chabá. Stejně jako soudní pokárání volebních komisí, které mají pracovat korektně. I když lidské chyby jsou prostě lidské chyby a zcela se jim nikdo nevyvaruje.

Neúspěšná stěžovatelka ovšem asi míní ve své při pokračovat. I když není jasné jak a čeho by mohla dosáhnout. Chtěla nový součet, toho nejprve nedosáhla, zásahem Ústavního soudu pak ano. Ale volební výsledek se tím nezměnil.

Ostatně i kdyby Stačilo! získala dva mandáty, o které jí jde, poměr sil zůstal stejný, většinu by nadále držel tandem Starostů pro Liberecký kraj, v čele několikanásobným hejtmanem Martinem Půtou, a koalice Spolu. Jen by měl nejtěsnější převahu jednoho hlasu. To je sice méně pohodlné, ale vládnutí neznemožňuje.

A jakkoli se dalo stížnostem Stačilo! až doposud rozumět, po přepočtu už je to obtížnější. Neboť dál než k Ústavnímu soudu u nás jít nelze, ale pokud někdo chce ve při pokračovat, zbývající mu už jen mezinárodní instituce.

Předzvěst kampaně?

A představa, že by se po té, co se v tomto případě odehrálo v České republice, Evropský soud nařídil ještě jeden přepočet k malých okrscích jednoho kraje, je dost iluzorní. Natož, že by Stačilo mohla uspět s požadavkem na zrušení a tudíž opakování voleb v celém kraji.

Když to domácí ústavní soudci odmítli, protože stěžovatelka pro to neměla žádné důvody a důkazy. Kdo je, jak se říká, povahy podezřívavé, může si myslet, že Stačilo! paní Konečné tu vede svoji kampaň před podzimními všeobecnými volbami.

Poukazující na to, že zástupci vládních stran mají v kraji k ruce spřízněný soud. Také pro to nebudou disponovat důkazy. Ale pracovat se přece dá i se značně zneužitelným a jistými typy oblíbeným úslovím „na každém šprochu pravdy trochu“.

Autor je komentátor Českého rozhlasu