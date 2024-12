Ústavní soud vyhověl koalici Stačilo! Dojde k přepočítání hlasů v 5 okrscích Libereckého kraje

Liberecký krajský soud přepočítá hlasy v pěti okrscích, kde po krajských volbách vyvstaly pochybnosti o správnosti sčítání. Ústavní soud v úterý vyhověl stížnosti koalice Stačilo!, jíž ke vstupu do zastupitelstva chybělo devět hlasů. Neúspěšně se domáhala přepočítání hlasů či zneplatnění voleb, které ovládli Starostové pro Liberecký kraj. Krajský soud musí rozhodovat znovu, podle ústavních soudců však není důvod přepočítávat hlasy v celém kraji. Brno 9:09 17. 12. 2024 (Aktualizováno: 9:53 17. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tento nález představuje pro ČR i do budoucna precedens, který umožňuje občanům kontrolovat výsledky voleb,“ řekl advokát Stačilo! Sergey Zaripov.

Koalice Stačilo!, kterou tvořili komunisté a Česká strana národně sociální, získala v Libereckém kraji 4,99 procenta hlasů. Zástupci koalice měli za to, že důkazy, které předložili krajskému soudu, jsou dostatečné alespoň k tomu, aby nechal přepočítat hlasy v některých volebních okrscích. Šlo například o čestná prohlášení několika voličů, týkala se domnělých pochybení komisí při sčítání hlasů.

„Krajský soud ověří z volební dokumentace v pěti okrscích, kterých se týkají ona čestná prohlášení, zda v těchto okrscích byly správně sečteny hlasy. Vzhledem k malému rozdílu na úrovni celého kraje je možné, že výsledky z těchto pěti okrsků změní celkový výsledek,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Podle výpočtu Českého statistického úřadu koalici k překonání pětiprocentní hranice a zisku mandátu chybělo devět platných hlasů. Volby v kraji vyhráli počtvrté Starostové pro Liberecký kraj, kterým dalo hlas 34,74 procenta voličů, v krajském zastupitelstvu získali 20 mandátů z 45.

S odstupem necelých dvou procentních bodů skončilo na druhém místě ANO a má 18 zastupitelů. Třetí je koalice Spolu pro Liberecký kraj – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě koalice SPD a Trikolora, která má dva zastupitele.

Poté, co krajský soud zamítl volební stížnosti, se 25. října mohlo sejít ustavující zastupitelstvo. Hejtmanem se stal Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, kteří se na koalici dohodli se Spolu. Krajská koalice má 25 mandátů v krajském zastupitelstvu.

Pokud by koalice Stačilo! nyní uspěla u krajského soudu, mohla by teoreticky získat dva mandáty na úkor Starostů pro Liberecký kraj a Spolu, řekl novinářům Langášek. Zdůraznil však, že Ústavní soud neprováděl vlastní přepočet, není to jeho úkolem.

I po případné změně složení zastupitelstva by si krajská koalice udržela těsnou většinu 23 z 45 hlasů.